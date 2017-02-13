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В САФУ обсудят подготовку к заседанию Госкомиссии по вопросам развития Арктики в рамках международного форума

13 февраля 12:35 Арктика – территория диалога Арктика

14 февраля в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова состоится выездное заседание рабочей группы «Развитие образования и науки» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Участники обсудят вопросы, связанные с проведением международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в столице Поморья с 29 по 30 марта. Программа форума предусматривает проведение более 40 мероприятий. Запланировано 32 тематические сессии и два пленарных заседания.

В заседании рабочей группы примут участие представители министерства образования и науки РФ и других федеральных ведомств, руководители и эксперты научно-исследовательских и образовательных организаций.

Архангельскую область на заседании представят губернатор Игорь Орлов, министр образования и науки Игорь Скубенко и ректор САФУ имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова.

Министерство образования и науки Архангельской области

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