Госкорпорация «Ростех»: строительная готовность перинатального центра в Архангельске превысила 50 %

Госкорпорация «Ростех» при поддержке Правительства области возводит в Архангельске перинатальный центр, предназначенный для выхаживания детей с патологиями. В рамках международного форума «Арктика – территория диалога» строящийся объект посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Перинатальный центр в Архангельске выполнен уже более чем на 50%: сейчас ведутся внутренние общестроительные и монтажные работы, практически завершены монолитные работы, тепловой контур, подано отопление. В высокой степени готовности находятся инженерные сети: вода, отопление и канализация, параллельно ведутся отделочные работы.

Чтобы уложиться в срок постепенно увеличивается количество рабочих на объекте: в начале апреля расчетная численность составит чуть более 200 человек, до середины апреля это количество возрастёт до 350 рабочих.

Итоговая стоимость строительства составит 2,5 млрд рублей. Объект рассчитан на 130 мест, из них будет выделено 18 мест под отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, 30 – на отделение патологии новорожденных.

Перинатальный центр является учреждением высокой степени риска, в задачи которого входит обеспечение безопасного материнства и уменьшение перинатальных потерь.

По данным правительства Архангельской области, штат медперсонала составит не менее 350 человек: 135 врачей и 215 медицинских работников со средним медицинским образованием.

Чтобы стать сотрудниками перинатального центра специалисты, уже работающие в системе здравоохранения, пройдут курсы повышения квалификации, также будут привлечены в центр и молодые кадры.

«Ростех» создал проектный отдел, в обязанности которого входит, в том числе координация строительства перинатальных центров. Для Архангельска выделен отдельный главный инженер проекта, который еженедельно контролирует объёмы выполняемых работ и увеличение количества рабочей силы на объекте.

— До конца года строительство должно быть завершено и центр передан в эксплуатацию, – отметила во время визита Вероника Скворцова. – Сейчас формируется трёхуровневая система оказания медпомощи в российских регионах. Строительство и оснащение перинатальных центров относятся к самому высокому – третьему уровню, который предполагает оказание узкоспециализированной медицинской помощи.

Открытие перинатальных центров, подобных архангельскому положительно отразится на демографической ситуации, отметила глава федерального ведомства. Такие центры призваны снизить показатели младенческой смертности.

Объект возводится в рамках программы, разработанной Минздравом России и утверждённой распоряжением правительства в декабре 2013 года.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех»