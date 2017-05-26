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«Диалог бизнеса и власти»: открытая площадка для совместных решений

26 мая 17:15 Экономика Бизнес Архангельск Арктика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Под девизом «Диалог бизнеса и власти» в этом году в столице Поморья проходит XIX конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области.

Основным организатором выступает министерство экономического развития региона.

Участие в конференции принимают представители власти, бизнеса, общественности Поморья, а также зарубежные гости. Впервые в числе Центральным мероприятием конференции стала панельная дискуссияучастников – делегация Имишлинского района Республики Азербайджан.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, главная задача форума – общими усилиями выработать решения, которые будут полезны как для развития предпринимательства, так и для улучшения условий жизни людей в Поморье.

Центральным мероприятием конференции стала панельная дискуссия, развернувшаяся в ходе пленарного заседания.

Основными спикерами выступили Игорь Орлов, член президиума генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ильдар Неверов, региональный бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев и генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.

 «Это сделали вы!»

В числе главных тем обсуждения – подготовка к международному арктическому форуму, который состоится в Архангельске в 2019 году, стратегия развития взаимодействия власти и бизнеса региона, продолжение работы по продвижению инициативы Поморья о компенсациях малому и среднему предпринимательству северных льгот, внедрение онлайн-касс и другие вопросы.

Губернатора спросили: есть ли у него уверенность, что местом проведения Арктического форума останется Архангельск, не переедет ли, например, в Санкт-Петербург?

— Есть постановление Правительства России о том, что раз в два года форум «Арктика – территория диалога» будет проводиться в Архангельске, – напомнил Игорь Орлов. – Чтобы получить это право, регион вышел победителем в очень непростой конкурентной борьбе.

Глава региона обратился к предпринимателям:

«Это вы приняли 31 страну мира. По оценкам гостей, нет более домашнего, более комфортного форума. И это невозможно было сделать ни силами правительства, ни губернатора. Это сделали вы!»

Игорь Орлов рассказал о том, что уже сегодня на федеральном уровне идёт активная проработка вопросов, связанных с проведением форума в 2019 году. При этом Архангельск звучит как на официальных площадках, так и в ходе неформального общения.

— Форум – это большой шаг вперёд, но это и огромная ответственность, – сказал глава региона.

Малый бизнес в больших проектах

В ходе обсуждения перспектив участия малого и среднего бизнеса в арктических проектах Ильдар Неверов отметил: крупные корпорации, приходящие в Арктику, ориентируются на то, что какую-то часть работ будут выполнять местные компании.

— «Середнячки» и малый бизнес вовлекаются в оборот, когда есть крупный заказчик. Многие крупные компании отдают большинство сервисов на Ильдар Неверов: «Середнячки» и малый бизнес вовлекаются в оборот, когда есть крупный заказчик»аутсорсинг. Стоимость тендеров доходит до миллиардов рублей, – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание участников на то, крупный бизнес зачастую не авансирует услуги. Решающим фактором становится наличие средств у малого и среднего бизнеса на проведение работ.

Ильдар Неверов подчеркнул, что сегодня наблюдается положительная тенденция: банки начинают предоставлять средства под контракты с крупными компаниями.

Игорь Орлов отметил, что поддержка со стороны власти малого и среднего предпринимательства, стремящегося войти в арктические проекты, есть и будет.

В свою очередь Ильдар Неверов отметил: ни в одном регионе России, а он ведёт бизнес в ряде субъектов страны, нет такой открытости и доступности региональных министров, как в Архангельской области.

Привлечь к областному заказу

Губернатор отметил два стратегических принципа, на основе которых будет продолжено взаимодействие власти и бизнеса:

«В течение последних пяти лет правительство региона следует правилу: любая договорённость с предпринимательским сообществом всегда выполняется. Любое отклонение рассматривается на самом высоком уровне: каковы причины и как это может повлиять на деятельность каждого конкретного предпринимателя».

Второй принцип: любое действие власти должно быть максимально открытым, с организацией площадок для широкого обсуждения и участием всех заинтересованных сторон.

В дополнение к этому ведётся работа над реализацией третьего принципа: власть заинтересована, чтобы в сферу бюджетных услуг активнее вовлекалось предпринимательство.

— Развитие социального предпринимательства Президент России назвал стратегической задачей, – подчеркнул Игорь Орлов. – На региональном уровне власть должна привлечь предпринимателей, людей с особым мышлением и высоким уровнем ответственности за своё дело, к областному заказу.

Губернатор отметил: государственная власть, являясь главным инвестором в социальной сфере, нацелена на то, чтобы эти вложения работали на благо жителей, решали вопросы занятости, а также давали соответствующий эффект для развития предпринимательства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Комментарии

Семён Вуйменков, министр экономического развития Архангельской области

Новый подход к проведению конференции малого и среднего предпринимательства является очередным подтверждением последовательной работы министерства, направленной на формирование открытого диалога с бизнесом. При организации бизнес-форума основной задачей было перевести традиционный формат выступлений в формат диалога, максимально расширить круг участников, вовлечённых в беседу. С этой целью в рамках конференции был впервые организован «Час с руководителем»: любой желающий мог встретиться с руководителем органа исполнительной власти и обсудить важные для него вопросы.

Иван Кулявцев, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей – это «больница» для представителей субъектов малого и среднего бизнеса. К сожалению, иногда предприниматели слишком поздно обращаются за решением наболевших вопросов. Важно обозначать проблему на ранней стадии – так больше шансов на выздоровление. Убеждён, что главный наш инструмент в эффективном лечении – прямой и постоянный диалог бизнеса и власти. Столкновения интересов возникать не должно. Цели у нас общие – развитие экономики региона и повышение качества жизни населения. Результат такого взаимодействия уже есть. В 2016 году по сравнению с 2015 годом количество жалоб от предпринимателей на органы местного самоуправления снизилось в два раза. Эти цифры показывают результат и успех работы всей губернаторской команды.

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