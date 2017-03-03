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Игорь Скубенко:
«Дети села Конёво имеют возможность получать качественное дошкольное образование»

3 марта 13:15 Районы

Министр образования и науки Архангельской области дал ответ на обращение жителей села Конёво Плесецкого района, в котором они выразили опасения по поводу того, что местная администрация планирует перевести воспитанников детского сада «Берёзка» в соседнее дошкольное учреждение «Колосок». 

Авторы письма просят, чтобы дети посещали оба сада. Обращение было опубликовано в ряде СМИ.

Ситуацию с дошкольным образованием, которая сложилась в селе Конёво, прокомментировал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

— Я специально в ходе служебной командировки посетил детский сад «Берёзка». Его инфраструктура не соответствует современным требованиям. Учреждение находится в деревянном здании, есть вопросы с точки зрения пожарной и санитарной безопасности, – рассказал Игорь Скубенко. – В полутора километрах от «Берёзки» расположен детсад «Колосок». Здание более комфортное, в монолитном исполнении, с хорошей системой отопления и главное – там есть помещения, которые дают возможность принять дополнительные группы.

Идея по переводу детей из одного учреждения в другое появилась несколько лет назад. Всё это время местная администрация оценивала возможность такого решения, поскольку окончательный вердикт – именно за районными властями.

— Районные власти руководствуются задачей обеспечения безопасности и качественного образования детей. Этими соображениями и вызвана инициатива о переводе воспитанников «Берёзки» в другой сад, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Это не противоречит нормам, поскольку учреждения расположены достаточно близко друг от друга. К тому же, в «Колоске» есть все возможности для более полноценного развития детей. Именно это является приоритетом с точки зрения закона.

Глава ведомства подчеркнул, что окончательное решение властей Плесецкого района не должно повлечь нарушения прав воспитанников и педагогического коллектива детского сада «Берёзка». Министр взял ситуацию с дошкольным образованием в Конёво на личный контроль.

Министерство образования и науки Архангельской области

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