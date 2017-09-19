Деловая программа Маргаритинки: эксперты обсудят развитие производственно-логистической инфраструктуры

Панельная дискуссия о формировании и развитии региональной производственно-логистической инфраструктуры станет центральным мероприятием деловой программы Маргаритинской ярмарки. Участие в обсуждении примет губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Отметим, что мероприятие пройдёт в формате живого диалога между федеральными экспертами и представителями бизнес-сообщества, региональных и муниципальных органов власти. Аналогичный формат был выбран для конференции малого и среднего предпринимательства, где и доказал свою эффективность.

В роли модератора дискуссии выступит Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики научно-исследовательского финансового института Минфина России, член рабочей группы Минсельхоза по разработке программы строительства оптово-распределительных (логистических) центров сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Участниками диалога станут ведущие отраслевые эксперты, в частности, председатель Совета Центрального союза потребительских обществ РФ Дмитрий Зубов, директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, директор федерального проектного офиса «Северный завоз» Юлия Зворыкина, профессор Института экономики РАН Иван Стариков.

Не секрет, что в розничной торговле сегодня неуклонно возрастает доля крупных сетей. При этом их закупочная политика не предусматривает широкого вовлечения местной продукции. Региональные производители, с одной стороны, ограничены в возможности стать поставщиками сетей, с другой – не могут составить им полноценную конкуренцию, что ведёт к снижению их собственного оборота.

По данным регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли за последние 10 лет в Архангельской области объем сельхозпродукции местного производства сократился почти на четверть.

— Уровень жизни населения напрямую связан с продовольственной безопасностью, которая определяется физической и экономической доступностью товаров. При этом одним из основных показателей здесь является самообеспеченность региона основными видами сельскохозяйственной продукции, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Глава регионального ведомства также отметил ряд факторов, гарантирующих успех крупных торговых сетей. Среди них – единая закупочная политика, возможность строить собственные распределительные центры, доступ к современному программному обеспечению, позволяющему улучшать систему учёта товарных и финансовых потоков.

— Выровнять конкурентоспособность для местных товаропроизводителей позволит создание оптово-распределительных центров, развитие потребительской и сельскохозяйственной кооперации, – заключил Семён Вуйменков.

Также в рамках дискуссии обсудят перспективы формирования и вовлечения в экономику региона создаваемых в Архангельской области промышленных кластеров: рыбопромышленного и биоресурсного.

Федеральные эксперты расскажут о роли кластеров в создании логистической инфраструктуры, на примере других регионов выведут «формулу успеха» подобных проектов.

При участии руководителя федерального проектного офиса «Северный завоз» Юлии Зворыкина, будет поднят вопрос участия Архангельской области в поставках в Заполярье с учётом планов по созданию в регионе оптово-распределительного центра.

— По итогам панельной дискуссии будет сформирована резолюция, в которой найдут своё отражение предложения и идеи участников. В дальнейшем документ ляжет в основу системной работы по развитию производственно-логистической инфраструктуры, а также её вовлечению в систему федеральных товаропотоков, – сообщил Семён Вуйменков.

Панельная дискуссия состоится 22 сентября в актовом заде главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Начало в 15:00. Регистрация доступна на официальном сайте деловой программы Маргаритинской ярмарки.

Напоминаем, участие во всех мероприятиях деловой программы бесплатное.

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Министерство экономического развития Архангельской области