В преддверии международного форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске прошёл круглый стол «Навстречу форуму». Его главной задачей стало обсуждение правовых аспектов участия региона в широком спектре мероприятий и процессов, отражающих нынешние тенденции в освоении Арктики.

Организаторами мероприятия, которое прошло при поддержке правительства Архангельской области, выступили Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и юридическая компания «Гудков, Корельский, Смолярж»

На круглом столе обсудили вопросы взаимодействия регионального бизнес-сообщества с крупными транспортными компаниями, работающими в Арктике, а также аспекты развития сети местных поставщиков.



– Нам необходимо, чтобы архангельские компании максимально присутствовали на этом форуме. А чтобы о наших предприятиях знали, нужно создавать условия для сотрудничества, – заявил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.



Участники разобрали особенности правового регулирования в Арктике, важность законодательного закрепления их особого статуса и установления специальных режимов природопользования и охраны окружающей среды на этих территориях.

По итогам круглого стола «Навстречу форуму» подготовлена резолюция, которая направлена в адрес делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.



Напомним, форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта этого года.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики