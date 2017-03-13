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Лев Левит:
«Власти и бизнесу Поморья нужно создавать условия для сотрудничества»

13 марта 16:45 Арктика – территория диалога Промышленность Бизнес Арктика

В преддверии международного форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске прошёл круглый стол «Навстречу форуму». Его главной задачей стало обсуждение правовых аспектов участия региона в широком спектре мероприятий и процессов, отражающих нынешние тенденции в освоении Арктики.

Организаторами мероприятия, которое прошло при поддержке правительства Архангельской области, выступили Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и юридическая компания «Гудков, Корельский, Смолярж» 

На круглом столе обсудили вопросы взаимодействия регионального бизнес-сообщества с крупными транспортными компаниями, работающими в Арктике, а также аспекты развития сети местных поставщиков.

– Нам необходимо, чтобы архангельские компании максимально присутствовали на этом форуме. А чтобы о наших предприятиях знали, нужно создавать условия для сотрудничества, – заявил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Участники разобрали особенности правового регулирования в Арктике, важность законодательного закрепления их особого статуса и установления специальных режимов природопользования и охраны окружающей среды на этих территориях.

По итогам круглого стола «Навстречу форуму» подготовлена резолюция, которая направлена в адрес делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

Напомним, форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта этого года.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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