Первое в этом году заседание оргкомитета региональной общественной награды «Достояние Севера» прошло совместно с президиумом Ломоносовского фонда, который является одним из учредителей награды.

В юбилейный для области год конкурс «Достояние Севера» должен быть особенным, уверены организаторы.

На совместном заседании оргкомитета и Ломоносовского фонда было рассмотрено предложение провести эстафету «Достояние Севера» и тем самым внести свой вклад в празднование 80-летия области.

— Эстафета «Достояние Севера» будет способствовать популяризации главной региональной общественной награды в городах и районах. Мы расскажем о людях и предприятиях, которые были лауреатами и дипломантам конкурса в разные годы. Все они – часть славной истории области, – сказал председатель оргкомитета, заместитель председателя областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин.

В этом году у награды свой «юбилей»: исполняется 15 лет со дня учреждения награды, а конкурс будет проводиться в десятый раз. В 2003–2016 годах участие в конкурсе приняли более 300 претендентов – предприятия, организации, учреждения и физические лицаиз всех муниципальных образований Архангельской области.

По предложению оргкомитета и при поддержке Ломоносовского фонда эстафета «Достояние Севера» пройдёт в рамках муниципальных мероприятий, посвященных юбилею области.

Церемония награждения лауреатов и дипломантов региональной общественной награды по традиции состоится в конце декабря и станет ярким завершением юбилейного для области года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области