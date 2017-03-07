Пять шагов к льготному кредиту для сельского хозяйства

Вопросы реализации механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей обсудили на селекторном совещании с руководителями органов управления АПК регионов России. Совещание прошло под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова.
Министр агропромышленного комплекса и торговли Поморья Ирина Бажанова сообщила, что внедрение нового механизма льготного кредитования, которое вводится с 2017 года, направлено на то, чтобы оптимизировать и ускорить процесс получения займов на весенне-полевые работы и реализацию инвестиционных проектов.
Уже со следующей недели Минсельхоз России в еженедельном режиме будет проводить видеоконференции с регионами с участием кредитных организаций по вопросам реализации нового механизма.
Схема взаимодействия сельхозпроизводителей с банками и банков с Минсельхозом России при льготном кредитовании включает следующие шаги:
– Лимит субсидий, выделенных банкам, ограничен, поэтому желающим получить льготные кредиты важно в кратчайшие сроки подготовить и направить в банки все необходимые документы, – пояснила Ирина Бажанова.
Перечень кредитных организаций, уполномоченных выдавать льготные кредиты, определён Центробанком России и размещён на сайте Минсельхоза России в разделе «Льготное кредитование», где также можно найти всю необходимую информацию.
На территории Архангельской области таких банков восемь: это АО «Россельхозбанк», ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, АО ЮниКредит Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Росбанк, АО «Альфа-Банк», АО ГПБ.
Со своей стороны министерство заключило восемь соглашений с Минсельхозом России. Началось заключение соглашений на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов.
В ближайшее время средства начнут поступать на счета сельхозпроизводителей.
— В марте–апреле мы планируем довести до получателей субсидий более чем на 250 миллионов рублей. Речь идёт о поддержке в области растениеводства, возмещении части затрат на уплату процентов по привлечённым кредитам, на реализованное молоко, племенное животноводство. Эти средства помогут подготовиться к весенне-полевым работам, – подчеркнула Ирина Бажанова.