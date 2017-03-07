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Пять шагов к льготному кредиту для сельского хозяйства

7 марта 15:45 Агропром

Вопросы реализации механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей обсудили на селекторном совещании с руководителями органов управления АПК регионов России. Совещание прошло под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова.

Министр агропромышленного комплекса и торговли Поморья Ирина Бажанова сообщила, что внедрение нового механизма льготного кредитования, которое вводится с 2017 года, направлено на то, чтобы оптимизировать и ускорить процесс получения займов на весенне-полевые работы и реализацию инвестиционных проектов.

Уже со следующей недели Минсельхоз России в еженедельном режиме будет проводить видеоконференции с регионами с участием кредитных организаций по вопросам реализации нового механизма.

Шаг за шагом

Схема взаимодействия сельхозпроизводителей с банками и банков с Минсельхозом России при льготном кредитовании включает следующие шаги:

  • обращение сельхозтоваропроизводителей в кредитную организацию (льготная ставка не менее 1 процента и не более 5 процентов, направления использования краткосрочных и инвестиционных кредитов не изменились – краткосрочный – до 1 года не более 1 млрд рублей на заёмщика, инвестиционный – от 2 до 15 лет);
  • формирование реестра потенциальных заемщиков (при положительном решении банка о предоставлении кредита);
  • рассмотрение Минсельхозом России (6 рабочих дней в порядке поступления реестра);
  • решение Минсельхоза России о включении заемщика в реестр заемщиков;
  • заключение кредитного договора по краткосрочному в течение 60 дней; по инвестиционному – в течение 90 дней.

– Лимит субсидий, выделенных банкам, ограничен, поэтому желающим получить льготные кредиты важно в кратчайшие сроки подготовить и направить в банки все необходимые документы, – пояснила Ирина Бажанова.

Льготные субсидии в Поморье выдают восемь банков

Перечень кредитных организаций, уполномоченных выдавать льготные кредиты, определён Центробанком России и размещён на сайте Минсельхоза России в разделе «Льготное кредитование», где также можно найти всю необходимую информацию. 

На территории Архангельской области таких банков восемь: это АО «Россельхозбанк», ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, АО ЮниКредит Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Росбанк, АО «Альфа-Банк», АО ГПБ.

Со своей стороны министерство заключило восемь соглашений с Минсельхозом России. Началось заключение соглашений на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов.

В ближайшее время средства начнут поступать на счета сельхозпроизводителей.

— В марте–апреле мы планируем довести до получателей субсидий более чем на 250 миллионов рублей. Речь идёт о поддержке в области растениеводства, возмещении части затрат на уплату процентов по привлечённым кредитам, на реализованное молоко, племенное животноводство. Эти средства помогут подготовиться к весенне-полевым работам, – подчеркнула Ирина Бажанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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