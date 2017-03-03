Поморье и Китай развивают сотрудничество

В правительстве Архангельской области состоялась встреча губернатора Игоря Орлова и делегации Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге Го Минь.

По словам госпожи Го Минь, у первого визита совместной делегации, состоящей из представителей посольства и генконсульства, две цели: знакомство с потенциалом Архангельской области и подготовка участия делегации КНР в форуме «Арктика – территория диалога».

— Возглавит китайскую делегацию вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, который в конце декабря 2016 года уже побывал в Российской Федерации. Новый визит господина Ван Яна свидетельствует о высокой заинтересованности правительства КНР в развитии сотрудничества между нашими странами, в том числе между КНР и Архангельской областью, – сказала госпожа Го Минь.

Игорь Орлов подтвердил, что за последнее время частота и глубина контактов, которые осуществляются между Архангельской областью и Китайской Народной Республикой, свидетельствуют о взаимном интересе развития сотрудничества сторон по самым разным направлениям.

В первую очередь, взаимодействие в строительстве железнодорожной магистрали «Белкомур».

— Мы вступили в активную фазу работы по этому проекту, сейчас разрабатывается предварительная финансовая модель. Мы надеемся детально обсудить все вопросы уже на форуме в Архангельске, – сказал Игорь Орлов.

Губернатор считает, что сотрудничество Поморья и Китая не должно ограничиваться только интересами в сфере бизнеса и инвестиций. Немаловажно устанавливать связи в области культуры, образования, спорта, тризма.

Игорь Орлов подчеркнул, что Архангельская область открыта к сотрудничеству, а пример дружбы и взаимодействия демонстрируют руководители обеих стран – Президент Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили организационные вопросы приема большой делегации из Китая.

— Форум имеет важное значение для дальнейшего развития Архангельской области. Мы уверены, что он пройдет на достойном уровне. Со своей стороны Посольство и Генкосульство КНР готовы продвигать сотрудничество между Архангельской областью и КНР в самых разных сферах, – сказала госпожа Го Минь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области