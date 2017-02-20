Отменять районные коэффициенты и надбавки работникам культуры не будут

Министерство культуры Архангельской области ответило на вопрос председателя Архангельской областной организации профсоюза работников культуры Ирины Томиловой об отмене выплаты «северных».

В ведомстве заверили: об отмене районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате сотрудников учреждений культуры, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не может быть и речи.

— Труд работников в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом и законодательством РФ, –подчеркнула начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства культуры Архангельской области Наталья Бурмина. – Заработная плата работников в конкретном учреждении культуры определяется системой оплаты труда и системой нормирования труда самого учреждения.

Министерство культур Архангельской области осуществляет ежемесячный мониторинг средней заработной платы работников учреждений культуры. По данным мониторинга за 2016 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 23 525 рублей.

Заместитель директора областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара Светлана Медведева отметила, что «северные» в учреждении выплачивают ежемесячно и в полном объеме.

Во время недавней поездки министра культуры Архангельской области Вероники Яничек в Мезенский район, где она посетила 11 учреждений культуры, жалоб на невыплату надбавок также не было.



Министерство культуры Архангельской области