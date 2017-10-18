Баренцево сотрудничество: консолидация знаний, ресурсов и возможностей

Работа XIV министерской сессии Совета Баренцева /Евроарктического региона в Архангельске стартовала с регионального мероприятия – заседания Баренцева Регионального Совета.

В заседании приняли участие представители территорий – членов Регионального Совета четырех стран Баренцева региона (России, Норвегии, Финляндии и Швеции), наблюдатели в Региональном Совете, члены Регионального Комитета, представители международного Баренцева секретариата.

Открыл заседание регионального Совета его председатель Тимо Корхонен, представляющий финскую провинцию Кайнуу. Он подвел итог двухлетнего председательства Кайнуу в Региональном Совете.

В первую очередь Тимо Корхонен отметил работу по улучшению логистических связей. Так, в июле 2016 года в Архангельске состоялась встреча министров транспорта стран-участников Баренцева региона. Развивалось сотрудничество в области социального обеспечения и здравоохранения, ответственности за изменение климата и экологии, взаимодействие в сфере образования, научно-исследовательской деятельности, культуры и туризма.

Тимо Корхонен отметил, что был разработан проект региональной стратегии Баренцева региона на 2019–2023 годы. Ряды членов Совета пополнила еще одна территория – Северная Карелия (Финляндия).

Но главное, по мнению председательствующего – конструктивная работа всех заинтересованных сторон, лишённая политических разногласий.

С приветственным словом к участникам заседания обратился губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Напомним, в 2014 года Архангельская область, исполняя полномочия регионального председателя, уже принимала заседания Баренцева регионального Совета и Комитета.

Архангельская область продолжает оставаться активным участником Баренцева взаимодействия, отметил в своём выступлении Игорь Орлов. Региональные эксперты участвуют в рабочих группах БЕАР по экологии, здравоохранению, науке и образованию, культуре и туризму

Экономическое сотрудничество, по мнению главы Поморья, является одним из ключевых направлений работы. Так, по итогу первого полугодия 2017 года внешнеторговый оборот Архангельской области со странами БЕАР составил 92,3 миллиона долларов США, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года более чем в 3,5 раза.

— Баренцев регион – регион суровый, но щедрый. Жизнь не устает подтверждать мнение об особой силе и выносливости жителей арктических территорий. Но не каждого по отдельности: для адекватного ответа на все вызовы нам требуется консолидация знаний, ресурсов и возможностей всех участников нашего сообщества, – сказал Игорь Орлов.

Он поддержал предложение членов Совета о сопредседательстве территорий в рамках работы Совета, а также отметил, что 25-летие Баренцева сотрудничества, которое будет отмечаться в 2018 году, должно стать импульсом для новых направлений взаимодействия регионов, в том числе – в рамках арктических саммитов.

Также в рамках XIV министерской сессии Совета Баренцева /Евроарктического региона состоялась передача председательства в Баренцевом Региональном Совете финской провинцией Кайнуу норвежской губернии Финнмарк.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области