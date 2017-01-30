На региональных дорогах установят автоматические посты весогабаритного контроля

В ближайшее время на федеральной трассе М-8 начнётся опытная эксплуатация автоматических комплексов весогабаритного контроля большегрузных автомобилей. Оборудование установлено в Вельске и на подъезде к Архангельску.



Об этом в ходе рабочей встречи с председателем правительства Архангельской области Алексеем Алсуфьевым рассказал начальник ФКУ «Упрдор Холмогоры» Константин Чупров. Кроме того, в 2017 году аналогичные комплексы появятся и на дорогах регионального значения.

Как пояснил Константин Чупров, такие комплексы позволяют оперативно выявлять факты превышения весовых параметров водителями большегрузных автомобилей. А это, в свою очередь, позволяет уберечь дорожное полотно от разрушения и уменьшить уровень аварийности.

Оснащение федеральных трасс автоматическими комплексами весогабаритного контроля является приоритетным направлением работы Росавтодора. Предполагается, что до 2020 года по всей стране будет установлено 380 таких комплексов.

Сейчас работа комплексов на трассе М-8 уже апробируется на территории Вологодской области – регион определён в качестве пилотного субъекта.

— На участке федеральной трассы М-8, проходящем по территории Вологодской области, уже три месяца работают три поста, оснащенные автоматическими комплексами, – рассказал руководитель «Росдормониторинга» Константин Угаров. – За этот период количество нарушений, связанных с превышением предельной массы транспортных средств, уменьшилось в пять раз.

Кстати говоря, первые результаты фиксации с помощью автоматических комплексов на территории Архангельской области позволяют констатировать, что почти треть трафика большегрузных автомобилей идёт с превышением нормативов как по весу, так и по габаритам.

Вместе с тем, как отметил председатель правительства области Алексей Алсуфьев, установку автоматических комплексов весогабаритного контроля на федеральной трассе необходимо синхронизировать с установкой аналогичных систем на региональных дорогах. Такая работа уже началась.

— До конца 2017 года автоматический пост весового контроля будет установлен в районе Котласа, – отметил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов. – В ближайшей перспективе сеть подобных постов охватит практически все региональные дороги. Мы также не исключаем использование аналогичных систем в мобильном варианте.

Председатель правительства поручил региональному министерству транспорта провести все необходимые консультации с отраслевыми сообществами для обсуждения вопросов внедрения автоматических комплексов на сети автомобильных дорог Поморья.



— Правительство области поддерживает внедрение подобной системы, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – В ближайшее время необходимо разработать схему размещения автоматических постов весогабаритного контроля на региональных дорогах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области