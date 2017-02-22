Начался прием документов на конкурс проектов социально ориентированных НКО

С 22 февраля по 31 марта в департаменте по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области принимаются заявки на участие в конкурсе проектов социально ориентированных НКО.

Как отметил руководитель департамента по внутренней политике Юрий Попелышев, в 2016 году процедура подачи заявки на конкурс была упрощена. Теперь заявителям не требуется предоставлять выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе и справки, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по налогам.

Все эти документы организаторы конкурса запрашивают самостоятельно в электронной форме.

Установленная форма заявки, а также полная информация о конкурсе размещена на сайте правительства. Необходимую консультацию можно получить по телефонам (8182) 28-62-37 и (8182) 28-85-19, адрес электронной почты: chirkova@dvinaland.ru.

Напомним, победитель конкурса проектов, осуществляющий свою уставную деятельность на территории Архангельской области менее одного года, может получить субсидию в размере до 100 000 рублей, более одного года – до 300 000 рублей.

Субсидии по итогам конкурса предоставляются за счет средств областного бюджета. Общий объем предоставляемых грантов составит семь миллионов рублей.

Первый отборочный этап конкурса завершится 14 апреля, итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией 25 апреля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области