На первенстве Европы по стрельбе Дарья Вдовина завоевала две медали

В словенском городе Марибор стартовал чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. И в первые же дни чемпионата великолепно выступила мастер спорта международного класса Дарья Вдовина.

В составе российской сборной в командном зачёте в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» Дарья Вдовина, Юлиея Каримова из Удмуртии и Анастасия Галашина из Ярославской области завоевали «золото».

Второе место заняли девушки-стрелки из Хорватии, «бронза» досталась команде Чехии.

В индивидуальном зачете Дарья Вдовина завоевала бронзовую медаль.

«Золото» выиграла Снежана Пешич из Хорватии, серебряная медаль – у Стин Нильсен из Дании.

Агентство по спорту Архангельской области