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Семён Вуйменков:
«Ремонт центральных улиц – важный шаг к благоустройству моногородов»

12 октября 10:20 Общество Бизнес Комфортная городская среда Строительство дорог

Одним из мероприятий, предусмотренных в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногородов», является ремонт центральных улиц в черте города.

Напомним, что основные улицы для проведения ремонта были выбраны жителями моногородов путем интернет-голосования. Многие из них признали данное направление программы одним из приоритетных и наиболее актуальных.

— В настоящее время в пяти из семи моногородов Поморья выполнены работы по ремонту центральных улиц. В Киземе и Онеге они завершатся согласно утвержденному графику – до конца октября, – отметил, подводя промежуточные итоги, министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Глава ведомства также сообщил, что наиболее масштабный ремонт проводится в Онеге – на обновление дорожного полотна моногорода выделено более 53 миллионов рублей.

— В рамках приоритетной программы, направленной на развитие моногородов, предусмотрены мероприятия, охватывающие самые разные сферы. Одни механизмы позволяют обеспечить экономическую стабильность муниципального образования, другие ориентированы на повышение уровня жизни граждан. Безусловно, многие из них предполагают отложенный эффект, – подчеркнул Семён Вуйменков. – В то же время, важно повышать уровень жизни людей «здесь и сейчас». Поэтому значительное внимание уделено программам благоустройства территорий. Так, модернизация дорог – один из ярких примеров перемен, которые делают город более комфортным для граждан. 

Министерство экономического развития Архангельской области

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