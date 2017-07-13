Маргаритинская ярмарка: интеграция народных промыслов в экономику

Концепции культурной и деловой программы грядущей Маргаритинской ярмарки утвердили на заседании оргкомитета мероприятия под руководством заместителя председателя правительства региона Евгения Фоменко.
Напомним, в этом году Маргаритинская ярмарка проходит под знаком 80-летия Архангельской области.
Как сообщила начальник управления культуры и искусства министерства культуры региона Елена Демидова, торжественная церемония открытия ярмарки запланирована на 22 сентября. Она состоится на открытой площадке у дворца спорта профсоюзов.
Ожидаются выступления лучших коллективов Поморья и участников всероссийского творческого фестиваля «Белкомур – новый шёлковый путь в Арктику», который состоится в рамках культурной программы ярмарки. На его проведение регион привлекает финансирование из федерального бюджета по программе «Культура России».
В числе основных событий – ремесленный форум.
— На площадках форума планируется обсудить вопросы интеграции народных промыслов в экономическую систему современного общества, а также статус мастера-ремесленника и возможности реализации такой продукции, – отметила Елена Демидова.
О ключевых событиях деловой программы ярмарки рассказал заместитель министра экономического развития Архангельской области Виталий Гниденко.
Запланирована панельная дискуссия с участием представителей власти и бизнес-сообщества, круглые столы по темам «Биржа контактов и контрактов для крупных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа местных производителей к участию в региональных государственных закупках», «Финансовые инструменты поддержки и развития бизнеса».
Не исключено, что у Маргаритинской ярмарки может появиться и спортивная составляющая. В ходе обсуждения возникла идея о проведении благотворительного шахматного турнира с участием представителей предпринимательского сообщества.
Евгений Фоменко поручил профильным ведомствам правительства региона проработать возможности организации этого мероприятия.
Главным международным событием в рамках деловой программы ярмарки станет российско-норвежская научно-практическая конференция по прибрежному и любительскому рыболовству.
По информации министерства АПК и торговли Архангельской области, большой интерес к этому мероприятию уже проявили несколько регионов России.
От Архангельской области участниками станут представители рыболовецких колхозов Поморья, от успешной работы которых в немалой степени зависит социально-экономическое благополучие жителей отдалённых территорий на побережье Белого моря.
Выставочные площади ООО «Поморская ярмарка» (ледовая арена Дворца спорта) и МУП «Центральный рынок» пользуются традиционно высоким спросом.
На сегодняшний день заявки поступили от участников из ряда российских регионов, а также Республики Беларусь, Узбекистана, Монголии, Литвы и Эстонии.
Евгений Фоменко настоятельно рекомендовал муниципальным образованиям Архангельской области и местным товаропроизводителям активнее включаться в заявочную кампанию.
— Напомню, что при прочих равных условиях приоритет при распределении выставочных площадей должен отдаваться муниципалитетам Архангельской области и местным товаропроизводителям, – заключил председатель правительства региона.