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Обратная связь: как общественная инициатива может стать правовым актом

25 января 14:00

В 2012 году по поручению Президента России (майский указ № 601) Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию формирования механизма публичного представления предложений граждан Российской Федерации с использованием сети «Интернет» для рассмотрения предложений, получивших поддержку не менее 100 тысяч соотечественников в течение одного года.

На базе Концепции был издан Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (https://www.roi.ru/) создан в целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства.

Согласно Указу Президента предложения, размещенные на сайте «Российская общественная инициатива» и получившие поддержку необходимого числа граждан, направляются на рассмотрение в экспертную рабочую группу соответствующего уровня (региональную или федеральную). Так, при правительстве Архангельской создана региональная экспертная рабочая группа по рассмотрению данных инициатив.

Как разместить свое предложение на сайте

Предложения граждан по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления должны размещаться на сайте в форме текста с обоснованием необходимости решения определенной проблемы, указанием практических результатов и предлагаемых путей решения. По желанию, вместе с текстом инициативы может размещаться текст проекта правового акта и пояснительная записка к нему.

Для того, чтобы разместить инициативу, необходимо:

  • быть гражданином России старше 18 лет;
  • иметь доступ к компьютеру, подключенному к Интернету;
  • быть зарегистрированным на портале www.gosuslugi.ru;

Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива»  позволяет не только подать свою инициативу, но и проголосовать «за» или «против» размещенных инициатив, получить информацию о ходе и результатах реализации общественной инициативы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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