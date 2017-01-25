Обратная связь: как общественная инициатива может стать правовым актом

В 2012 году по поручению Президента России (майский указ № 601) Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию формирования механизма публичного представления предложений граждан Российской Федерации с использованием сети «Интернет» для рассмотрения предложений, получивших поддержку не менее 100 тысяч соотечественников в течение одного года.
На базе Концепции был издан Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (https://www.roi.ru/) создан в целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства.
Согласно Указу Президента предложения, размещенные на сайте «Российская общественная инициатива» и получившие поддержку необходимого числа граждан, направляются на рассмотрение в экспертную рабочую группу соответствующего уровня (региональную или федеральную). Так, при правительстве Архангельской создана региональная экспертная рабочая группа по рассмотрению данных инициатив.
Предложения граждан по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления должны размещаться на сайте в форме текста с обоснованием необходимости решения определенной проблемы, указанием практических результатов и предлагаемых путей решения. По желанию, вместе с текстом инициативы может размещаться текст проекта правового акта и пояснительная записка к нему.
Для того, чтобы разместить инициативу, необходимо:
Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» позволяет не только подать свою инициативу, но и проголосовать «за» или «против» размещенных инициатив, получить информацию о ходе и результатах реализации общественной инициативы.