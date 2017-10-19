Минимущество Поморья объявило аукцион по продаже 56 земельных участков

На 1 декабря 2017 года назначен открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже 56 земельных участков, расположенных на территории МО «Город Архангельск».

Полная информация о проведении аукциона, с указанием перечня требуемых документов, размещена в извещении:

в газете «Газета Архангельск» от 19.10.2017 № 41;



на официальном сайте правительства Архангельской области на странице министерства имущественных отношений (раздел «Аукционы» справочника документов);



на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (извещение № 131017/0013943/01).



Желающие в приобретении участка вправе подать соответствующую заявку об участии в аукционе в министерство в порядке, указанном в извещении.

Приём заявлений на участие в аукционе начнется с 23 октября 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области