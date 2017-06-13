В Архангельске состоится межрегиональная конференция по вопросам госзакупок

С 14 по 15 июня в Архангельске соберутся около 500 специалистов из 10 регионов России: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманска, Тамбова, Белгорода, Ярославля, Великого Новгорода, Республики Карелия, НАО и, конечно же, Архангельской области.

Организаторами конференции выступают контрактное агентство Архангельской области, государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» и АО «Единая электронная торговая площадка».

— Второй год подряд в Архангельске соберутся эксперты в сфере госзакупок из разных регионов. Будут рассмотрены актуальные вопросы законодательства об осуществлении закупок, представлен положительный опыт работы и анализ проблем в этой сфере, – пояснил руководитель контрактного агентства Архангельской области Константин Северьянов.

Поморье не случайно выбрана местом проведения межрегиональной конференции: здесь накоплен большой позитивный опыт работы в системе госзакупок, подготовке специалистов и повышении их квалификации.

В работе конференции примут участие эксперт экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок Павел Лисин, проректор по научной работе Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова Елена Пластинина, гендиректор «Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» Артур Закевосян.

В первый день работы конференции будут рассмотрены вопросы применения законодательства о контрактной системе, основные нарушения законодательства, новые правила осуществления закупок в строительстве, судебная практика рассмотрения споров в сфере закупок.

Во второй день работы конференции состоится рабочее совещание по проблемам, возникающим при привлечении подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области