Более двух тысяч архангелогородцев приняли участие в «Финансовых битвах»

«Финансовые битвы» прошли в Архангельске в рамках празднования Масленицы. Северяне стали не только участниками традиционных уличных забав, но и узнали ответы на актуальные вопросы – как не запутаться в финансовой паутине, на что обратить внимание при выборе кредита, как правильно пользоваться микрозаймами. Также были организованы экспресс-тесты по финансовой грамотности.

Мероприятие прошло в рамках региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года. Программа рассчитана до 2019 года.

Как отметила координатор региональной программы, ведущий консультант министерства финансов Архангельской области Валентина Даниловская, в настоящее время главная задача – развитие в регионе кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения.

— В рамках реализации программы в нашем регионе началось обучение педагогов общеобразовательных учебных заведений, детских домов и интернатов, колледжей, преподавателей вузов, а также консультантов – методистов. Обучение пройдут более 1300 человек, – пояснила Валентина Даниловская.

Кроме того, в рамках программы запланировано проведение лекций, семинаров, дистанционных курсов и различных конкурсов и развлекательно-просветительских мероприятий.

Самые активные участники «Финансовых битв» были отмечены сертификатами.



Более подробную информацию о программе повышения финансовой грамотности населения Архангельской области можно найти на официальном сайте проекта.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области