Что и как «сделано в Няндоме», покажут на Маргаритинской ярмарке

Гостей Маргаритинки в павильоне Няндомского района будут встречать Нян, Мамониха и образцовый хореографический коллектив «Плясовуха».

Представители Няндомского района планируют принять участие в деловой и культурной программах ярмарки.

В рамках культурной программы состоится показ нового туристического проекта «Комариное царство, озёрное государство».

Мастер-класс по изготовлению народной куклы и птицы счастья даст для гостей ярмарки рукодельница Галина Иванова.

В торговых рядах ярмарки представительство района также будет достаточно заметным – свою продукцию на ярмарку привезут три крестьянско-фермерские хозяйства, СПК колхоз им. Ленина, Мошинская АПК, цех мясопереработки «Мясная лавка», кондитерские цеха ИП Гоголевский и ИП Гусева.

Крестьянско-фермерское хозяйство из Няндомы Нины Попутниковой представит свежее мясо кролика в вакуумной упаковке и тушёнку. Сегодня на кролиководческой ферме Нины Рюрьевны насчитывается 150 голов кроликов. В прошлом году по программе развития малого предпринимательства Архангельской области хозяйству была выделена субсидия.

Хозяйство Сергея Жорняка порадует на дегустации продуктами из свинины. Два года назад сельхозпредприятие получило областной грант на развитие животноводства. Сейчас на двух фермах содержится около ста животных, а предприниматель уже мечтает об увеличении стада, строит третий, более современный и просторный свинарник.

Успешно развивающееся хозяйство Юрия Дятлева из Лими представит на ярмарке молочную продукцию. 21 год назад он с женой начинал своё дело, имея всего одну корову, теперь их уже пятнадцать. Помимо производства молока в хозяйстве занимаются овощеводством.

Руководитель хлебопекарного предприятия Оксана Гусева хотела сама представить свою продукцию на ярмарке, но вместо Архангельска отправится в Германию. Месячная стажировка ей предоставлена в рамках федеральной программы развития малого предпринимательства. Тем не менее, красочные торты, караваи и разнообразные сладости ИП Гусевой также будут представлены на выставке няндомских продуктов.

Ещё один постоянный участник ярмарки – хлебозавод ИП Гоголевский – готовится угостить всех, кто придёт на торжище, своими экологически чистыми, без консервантов и красителей гостинцами под маркой «Сделано в Няндоме» – щербетом, зефиром, пастилой и мармеладом.

По материалам газеты «Авангард»