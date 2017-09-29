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Названы самые социально эффективные организации Архангельской области

29 сентября 16:30 Труд

В апреле–сентябре этого года в Поморье прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

По итогам работы жюри призовые места распределились так:

В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы»:

  • I место – ПАО «Севералмаз»;
  • II место – АО «Производственное объединение «Севмаш»;
  • III место – ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания».

В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»:

  • I место – ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»;
  • II место – АО «Производственное объединение «Севмаш».

В номинациях «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» лучшим стало АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега».

Победитель в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в Одной из задач всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» является изучение и распространение положительного опыта и развитие форм социального партнёрства. Конкурс проводится с 2009 года ежегодно в два этапа на региональном и федеральном уровнях.организациях производственной сферы» – АО «Производственное объединение «Севмаш».

В номинации «За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы» победил филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Архангельский областной радиовещательный передающий центр».

В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» победителем признано ООО «Карпогорылес».

В номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» – ООО «Молочный комбинат «Каргопольский».

В федеральном этапе конкурса от Архангельской области примут участие «Севералмаз», «Севмаш» и НИПТБ «Онега».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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