Стартовал проект «Родники Архангельской области»

Научно-популярное издание с таким названием готовят в Год экологии министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и региональный центр природопользования и охраны окружающей среды.

Родники – это уникальные природные объекты, имеющие значительную научную и этнокультурную ценность, в том числе – и как памятники природы. Это традиционный элемент таежного ландшафта, часть природы, истории и культуры региона, наше национальное богатство.

В будущей публикации будут собраны и обобщены данных о родниках Архангельской области для их дальнейшей инвентаризации и благоустройства. К участию приглашаются все заинтересованные лица и неравнодушные жители области.

Предоставленная информация о родниках Архангельской области опубликована с указанием авторства.

Форма предоставления информации размещена на сайте регионального центра природопользования и охраны окружающей среды. Заполненные формы принимаются по электронной почте: pomazkina@eco29.ru , или по адресу: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 14 в срок до 20 марта 2017 года.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: (8182) 68-40-16 (Наталья Леонидовна Помазкина).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области