Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В 2016 году по инициативе губернатора Игоря Орлова в Госдуму внесено восемь законопроектов

17 января 17:00 Законотворчество

17 января на заседании правительства области рассмотрели итоги законопроектной деятельности в 2016 году и планы на 2017 год.

Как сообщил директор правового департамента Игорь Андреечев, в минувшем году было разработано 120 проектов законодательных актов. Из них 61 проект был инициирован правительством области в рамках плана законотворческой деятельности, ещё 59 – исполнительными органами власти вне плана.

В 2016 году губернатором и правительством внесено в АОСД 116 проектов. Из них 109 принято, один законопроект будет рассмотрен во втором чтении и пять проектов областных законов будут рассмотрены в первом чтении уже на февральской сессии.

— Ключевые законодательные инициативы касались сферы социальной защиты и образования. Пристальное внимание уделялось градостроительной деятельности и капитальному ремонту многоквартирных домов, – отметил Игорь Андреечев. – Также стоит отметить значительное сокращение количества законопроектов, которые не проходят согласование и возвращаются разработчику. Таких в 2016 году было всего четыре.

В целом из 125 принятых в 2016 году областным Собранием законов 94 внесено губернатором и правительством области, что составляет более 75 процентов. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составил 54 процента, в 2014 году – 61,7 процента, в 2015 году – 70 процентов.

Основными разработчиками законопроектов выступили правовой департамент, министерство финансов, министерство труда, занятости и социального развития, министерство ТЭК и ЖКХ, министерство АПК и торговли.

Отдельно стоит отметить работу по разработке проектов федеральных законов и её результаты. В 2016 году по инициативе губернатора Игоря Орлова в Государственную Думу внесено восемь проектов федеральных законов.

— Изменения в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» приняты, и 28 декабря 2016 года документ подписан Президентом России. Также в июне 2016 года Госдума приняла в первом чтении изменения в федеральный закон «О защите конкуренции» в части заключения договоров аренды имущества бюджетными и автономными учреждениями для исполнения контрактов, – подчеркнул Игорь Андреечев.

Что касается плана на 2017 год, то он включает разработку 66 законопроектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

17 января

В 2016 году по ини­ци­ати­ве губер­нато­ра Игоря Орлова в Гос­думу вне­сено восемь закон­оп­ро­ек­тов

17 января

Лес­ные пожар­ные Поморья про­демон­стри­ро­ва­ли образцо­вую под­гот­ов­ку

17 января

Пер­вые в исто­рии Поморья Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в нача­ле февраля

16 января

Губер­на­тор: ситу­ация с поставка­ми топ­лива в Нян­дому тре­бу­ет жес­тких выводов

16 января

Энер­гети­ки регио­на гото­вы к меж­дуна­род­ному аркти­чес­кому форуму

16 января

Про­фил­ак­тика про­ис­шест­вий на льду оста­ёт­ся прио­ри­те­том для влас­тей Поморья

16 января

Аплод­ис­менты – молодым!

13 января

Талант плюс ответст­вен­ность

13 января

Кап­ремонт в Поморье: про­межу­точ­ные итоги и новые задачи

13 января

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков СМИ с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

12 января

Луч­ших бла­гот­вори­те­лей Поморья отме­тят на губер­нат­ор­ском приё­ме молодежи

11 января

Наци­ональ­ные парки Поморья – север­ные фор­посты Года экологии

10 января

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стар­ту­ет в тре­тий раз

9 января

Область дос­тойно выдер­жала испыта­ние морозами

31 декабря

Игорь Орлов поздра­вил зем­ля­ков с нас­тупа­ющим Новым годом

28 декабря

В Архан­гель­ске сос­то­ялась тра­дици­он­ная губер­нат­ор­ская ново­год­няя ёлка

27 декабря

Госу­дарст­вен­ный совет: воп­росы сох­ране­ния при­роды обсуди­ли в пред­две­рии Года экологии

27 декабря

Игорь Орлов: «Ар­кти­ка для нас – это стра­те­ги­чес­кий проект»

27 декабря

Игорь Орлов под­дер­жал идею соз­да­ния цен­тра помощи аут­ич­ным детям

Похожие новости

17 января Губернатор

В 2016 году по ини­ци­ати­ве губер­нато­ра Игоря Орлова в Гос­думу вне­сено восемь закон­оп­ро­ек­тов

25 ноября Губернатор

Депу­таты Гос­думы гото­вы под­дер­жать законо­датель­ные ини­ци­ати­вы региона

17 января Губернатор

Пер­вые в исто­рии Поморья Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в нача­ле февраля

29 ноября Губернатор

Регион нара­щива­ет объё­мы капи­таль­ного ремон­та жилья

29 ноября Общество

Игорь Орлов: «Нуж­но всё время быть в тону­се, иначе можно ока­зать­ся на обочине»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия