В 2016 году по инициативе губернатора Игоря Орлова в Госдуму внесено восемь законопроектов

17 января на заседании правительства области рассмотрели итоги законопроектной деятельности в 2016 году и планы на 2017 год.

Как сообщил директор правового департамента Игорь Андреечев, в минувшем году было разработано 120 проектов законодательных актов. Из них 61 проект был инициирован правительством области в рамках плана законотворческой деятельности, ещё 59 – исполнительными органами власти вне плана.

В 2016 году губернатором и правительством внесено в АОСД 116 проектов. Из них 109 принято, один законопроект будет рассмотрен во втором чтении и пять проектов областных законов будут рассмотрены в первом чтении уже на февральской сессии.

— Ключевые законодательные инициативы касались сферы социальной защиты и образования. Пристальное внимание уделялось градостроительной деятельности и капитальному ремонту многоквартирных домов, – отметил Игорь Андреечев. – Также стоит отметить значительное сокращение количества законопроектов, которые не проходят согласование и возвращаются разработчику. Таких в 2016 году было всего четыре.

В целом из 125 принятых в 2016 году областным Собранием законов 94 внесено губернатором и правительством области, что составляет более 75 процентов. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составил 54 процента, в 2014 году – 61,7 процента, в 2015 году – 70 процентов.

Основными разработчиками законопроектов выступили правовой департамент, министерство финансов, министерство труда, занятости и социального развития, министерство ТЭК и ЖКХ, министерство АПК и торговли.

Отдельно стоит отметить работу по разработке проектов федеральных законов и её результаты. В 2016 году по инициативе губернатора Игоря Орлова в Государственную Думу внесено восемь проектов федеральных законов.

— Изменения в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» приняты, и 28 декабря 2016 года документ подписан Президентом России. Также в июне 2016 года Госдума приняла в первом чтении изменения в федеральный закон «О защите конкуренции» в части заключения договоров аренды имущества бюджетными и автономными учреждениями для исполнения контрактов, – подчеркнул Игорь Андреечев.

Что касается плана на 2017 год, то он включает разработку 66 законопроектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области