Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Определены первые участники молодёжного форума «Арктика. Сделано в России»

17 февраля 10:45 Арктика – территория диалога Молодежь Наука

Подведены итоги очного отборочного этапа для желающих принять участие в работе международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который стартует в Архангельске 27 марта.

Собеседования с кандидатами на участие в форуме прошли в Архангельске, Владивостоке и Якутске 17, 23 и 30 января соответственно. Участниками каждого из отборов стали не менее 60 кандидатов.

По словам программного директора форума Анны Аперян, каждый из городов, в котором проходили такие отборы, «был уникален как по набору кандидатов, так и по их компетенциям».

Всего участниками форума станут 180 молодых магистров, аспирантов, учёных и профильных специалистов, чья сфера интересов связана с развитием Арктики и арктических территорий нашей страны.

Список первых участников форума можно найти на официальном сайте Росмолодёжи,  а также на официальной странице III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» Вконтакте.

17 февраля отбор участников проходит в Казани.

Напомним, III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» в 2017 году впервые пройдет в рамках другого, более крупного форума «Арктика – территория диалога».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Образование

17 февраля

Опреде­лены пер­вые участ­ни­ки моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 февраля

Школь­ники Севе­род­винска стали луч­шими на фору­ме «Моло­дые интел­лек­ту­алы России»

16 февраля

Нас­тупи­ло время робо­тов: чем­пи­онат про­фес­си­ональ­ного мас­терства WorldSkills прео­до­лел «экватор»

15 февраля

Моло­дые учи­теля Поморья учас­тву­ют в кон­курсе «Педа­гоги­чес­кий дебют 2017»

15 февраля

В режиме онлайн: глава Рособр­на­дзора про­ве­дёт встре­чу с роди­теля­ми выпуск­ни­ков школ

15 февраля

Вик­тор Икон­ни­ков: «Кад­ры – глав­ный ресурс, кото­рый дви­га­ет регион вперёд»

15 февраля

WorldSkills – школь­ни­кам: на чем­пи­она­те про­фес­сий органи­зо­ва­ны мас­тер-клас­сы для зрителей

14 февраля

«Дет­ская опер­ная сту­дия» – вновь на боль­шой сцене!

14 февраля

Моло­дые про­фес­си­она­лы сра­зят­ся в регио­наль­ном чем­пи­она­те WorldSkills Russia

14 февраля

Слёт актив­ис­тов детс­ко­го само­уп­равле­ния про­шёл в Верх­не­тоем­ском районе

13 февраля

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: до нача­ла сос­тяза­ний оста­лся один день

13 февраля

В САФУ обсу­дят под­гот­ов­ку к заседа­нию Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Аркти­ки в рам­ках меж­дуна­род­ного форума

10 февраля

ЕГЭ по-вз­рос­лому: роди­тели выпуск­ни­ков школ Поморья сдали экза­мен по рус­ско­му языку

10 февраля

Стать финан­совым кон­суль­тан­том про­ек­та Мин­фина можно бесплатно

10 февраля

Пер­вые диски с фильм­ом «Архан­гельск. 1941–1945» поступи­ли в школы сто­лицы Поморья

10 февраля

В Поморье стар­ту­ют заня­тия по Пре­зи­дентс­кой про­грамме под­гот­ов­ки управл­ен­ческ­их кадров

9 февраля

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: от основ элект­ро­мон­тажа до моле­кул­яр­ной кухни

9 февраля

Тре­тий в Поморье: час­тный дет­ский сад откры­лся в Архан­гель­ске

8 февраля

Игорь Орлов вру­чил пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии пер­вок­ур­сни­кам САФУ

Похожие новости

17 февраля Образование

Опреде­лены пер­вые участ­ни­ки моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Мы дол­жны дос­тойно при­нять гос­тей аркти­чес­кого форума»

16 февраля Общество

В рам­ках меж­дуна­род­ного фору­ма в Архан­гель­ске прой­дут Аркти­чес­кие игры

14 февраля Губернатор

Тер­рито­рия нау­ки: выез­дное заседа­ние Гос­ком­ис­сии по Аркти­ке про­шло в Архан­гель­ске

14 февраля Губернатор

В Поморье прой­дёт меж­дуна­род­ный тур­нир «Бит­ва за Арктику»

14 февраля Экономика

На фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» рас­смо­трят перс­пе­ктивы энер­го­снаб­же­ния Заполярья

13 февраля Образование

В САФУ обсу­дят под­гот­ов­ку к заседа­нию Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Аркти­ки в рам­ках меж­дуна­род­ного форума

11 февраля Общество

Аркти­чес­кий эко­но­ми­чес­кий совет соб­рался в Санкт-Пет­ер­бурге в пред­две­рии фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

8 февраля Общество

Сбор­ная Вель­ского райо­на – победи­тель Бело­мор­ских игр

7 февраля Экономика

Алек­сандр Пис­ку­нов: «Нель­зя рас­сма­тривать эко­но­ми­ку в отрыве от полити­ки и соци­оло­гии»

7 февраля Губернатор

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

6 февраля Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

2 февраля Промышленность

Рыб­ный тран­зит через Архан­гельск: быс­трее, дешев­ле, качест­ве­ннее

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия