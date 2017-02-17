Определены первые участники молодёжного форума «Арктика. Сделано в России»

Подведены итоги очного отборочного этапа для желающих принять участие в работе международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который стартует в Архангельске 27 марта.

Собеседования с кандидатами на участие в форуме прошли в Архангельске, Владивостоке и Якутске 17, 23 и 30 января соответственно. Участниками каждого из отборов стали не менее 60 кандидатов.

По словам программного директора форума Анны Аперян, каждый из городов, в котором проходили такие отборы, «был уникален как по набору кандидатов, так и по их компетенциям».

Всего участниками форума станут 180 молодых магистров, аспирантов, учёных и профильных специалистов, чья сфера интересов связана с развитием Арктики и арктических территорий нашей страны.

Список первых участников форума можно найти на официальном сайте Росмолодёжи, а также на официальной странице III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» Вконтакте.

17 февраля отбор участников проходит в Казани.

Напомним, III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» в 2017 году впервые пройдет в рамках другого, более крупного форума «Арктика – территория диалога».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области