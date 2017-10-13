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Создать Двинско-Пинежский заказник планируется до конца 2018 года

13 октября 11:00 Леспром Экология

Решение о его площади и границах будет принято с учетом мнения местных жителей, ученых, а также на основе результатов нового комплексного экологического исследования междуречья, – об этом в интервью журналистам федеральных СМИ сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин.

Напомним, провести новые экологические исследования с целью уточнения границ особо охраняемой природной территории было принято на круглом столе в рамках деловой программы Всероссийского конкурса «Лесоруб XXI века». В нём приняли участие представители министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, областного Собрания депутатов, эксперты общественных экологических организаций и особо охраняемых природных территорий, руководители предприятий лесной отрасли.

Работы по экологическому обследованию территории будущего заказника планируется провести весной и летом 2018 года.

Как отметил Константин Доронин, на площадях, где изначально планировалось создание особо охраняемых природных территорий, есть весьма значительные  участки, где произошло усыхание леса, много валежника. Эти площади могут  явиться очагом развития болезней и вредителей, способствовать возникновению крупных лесных пожаров. Эксперты должны дать ответ на вопрос о необходимости проведения здесь лесохозяйственных работ.

— Не исключено, что если этого не сделать, может получиться обратный эффект. Кроме того, есть лесные насаждения, которые изначально планировалось включить в заказник, но где на самом деле многие годы велась активная хозяйственная деятельность и сегодня говорить об их уникальности не приходится, – отметил министр.

Есть и другой немаловажный аспект – территории, где планируется создание заказника, а это 350 тысяч гектаров, сегодня находятся в долгосрочной аренде у нескольких предприятий. Для одних – отказ от рубки в данных насаждениях не является критичным. Для других – изъятие их из хозяйственного оборота равнозначно закрытию предприятия, а это сотни рабочих мест, рост социальной напряженности. 

— Решение о площади заказника должно быть взвешенным, с обязательным учетом вопросов экологии и экономики, – подчеркнул Константин Доронин.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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