Архангельские дороги, отремонтированные на областные деньги, проверила комиссия

В Архангельске провели приёмку дорожных объектов, которые были отремонтированы этим летом и осенью. Всего на приведение в порядок автодорог областного центра было выделено 152,6 миллиона рублей, из них 100 миллионов составили средства, дополнительно выделенные из регионального бюджета.

В комиссию вошли представители министерства транспорта Архангельской области, мэрии Архангельска, компании-генподрядчика, ОНФ и других общественных организаций, а также журналисты.

Замечаний нет

Первым объектом, качество ремонта которого оценила инспекция, стала улица Комсомольская. На участке от проспекта Троицкий до Обводного канала этим летом была проведена замена асфальтобетонного покрытия.

Как отметил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры мэрии Архангельска Пётр Чечулин, после проведённых работ В 2017 году из регионального дорожного фонда было выделено дополнительно 100 миллионов рублей на ремонт автодорожной сети в Архангельске. На эти средства отремонтированы 5,4 км городских дорог. В список вошли восемь улиц, в том числе часть улицы Гагарина (от пр. Дзержинского до швейной фабрики), ул. Урицкого (от ул. Тимме до пр. Обводный), ул. Комсомольская, ул. Никитова, ул. Розинга, ул. Вельская, ул. Тыко Вылки и ул. Стрелковая.улица Комсомольская заметно оживилась. Если раньше из-за наличия проблемных участков автомобилисты старались объезжать её стороной, то сегодня она вновь стала важной городской транспортной артерией с интенсивным движением.



– Как мы сегодня можем констатировать, на сегодняшний день весь комплекс работ выполнен, причём качественно. Это подтверждают пробы асфальтобетона, данные технадзора, а также мнение общественников, которые контролировали ремонты на всех стадиях их выполнения. По тем дорогам, которые мы сегодня посетили с проверкой, никаких замечаний нет, – заявил заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.

Гарантия – четыре года

Уже не первый год приёмка важнейших дорожных объектов в Архангельской области проходит под контролем общественных организаций. Их участие позволило устранить ряд проблем ещё на этапе производства работ. В частности, были исправлены часть дренажных колодцев, качество установки которых вызвало вопросы общественников, а также участки дорог, где начали образовываться лужи.



– Мы наблюдали работы на всех дорожных объектах нашего города. Результат у нас нареканий не вызывает, отмечу, что выявленные недоделки подрядчик устранял по собственной инициативе и в кратчайшие сроки. Радует, что в нашем городе сложилось подобное конструктивное взаимодействие между дорожниками и общественниками, – рассказал активист общественного движения «Асфальт 29» Константин Пяткин.



Как заверил комиссию представитель фирмы-генподрядчика, заместитель главного инженера ООО «Севзапдорстрой» Руслан Патахов, гарантийный срок на выполненные ремонтные работы по всем объектам составляет четыре года.

Однако, по мнению специалистов, дороги простоят, не нуждаясь в серьёзном ремонте, гораздо дольше. При укладке верхнего слоя дорожного покрытия предприятие уже не первый год использует качественный и современный щебёночно-мастичный асфальтобетон, устойчивый к износу.

Министерство транспорта Архангельской области