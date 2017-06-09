Финансовые школы открываются на юге области

Сегодня, 9 июня, участниками «Школы финансовой грамотности» для пожилых людей станут отдыхающие санатория «Солониха», а 10 июня «Школа финансового здоровья» соберёт в местных жителей и гостей в Сольвычегодском санатории.

Пожилые люди часто становятся жертвами финансовых мошенников, которые, пользуясь доверчивостью и отзывчивостью пенсионеров, вымогают у них сбережения.

Лекторы «Школы финансовой грамотности» доступно и на конкретных примерах объяснят, каких именно ситуаций нужно опасаться и как правильно себя вести.

Слушатели узнают о видах мошенничества, связанных с банковскими картами и правилах пользования банковскими вкладами, возможностях наследования сбережений, капитализации процентов.

Лекторы «Школы финансовой грамотности» и «Школы финансового здоровья» – дипломированные финансовые консультанты Дмитрий Баскаков и Юлия Шулепина. В семинарах также примут участие сотрудники УМВД России по Архангельской области.

«Школа финансовой грамотности» в клубе санатория «Солониха» откроется в 17:00 9 июня.

10 июня вь 16:15 в санатории «Сольвычегодск» стартует «Школа финансового здоровья».

11 июня, в день 100-летия Котласа, в 13:00 в городском парке начнётся квест «Дружи с финансами». Молодым котлашанам предстоит преодолеть пять игровых локаций: банк, страховую компанию, микрофинансовую организацию, негосударственный пенсионный фонд и центр защиты прав потребителей и проверить свои знания в области пользования финансовыми услугами.

Самых юных гостей праздника ждут конкурсы и задания на сообразительность. Каждый участник квеста получит сертификат об участии и памятный приз с символикой проекта.

Напомним, мероприятия проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области