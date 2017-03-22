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Госстройнадзор: выделение земли новым инвесторам должно решить проблему обманутых дольщиков

22 марта 9:30 Строительство

В правительстве региона состоялось очередное заседание комиссии по вопросу защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

На совещании обсудили вопрос о выделении земельных участков в аренду без проведения торгов в обмен на завершение возведения многоквартирных домов в интересах дольщиков. Напомним, соответствующие поправки в областной закон о защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства жилья («закон об обманутых дольщиках») были внесены в 2016 году. 

– Что позволяют сделать поправки в областном законе? Есть ряд застройщиков, которые желают выступить в качестве инвесторов для завершения строительства многоквартирных жилых домов в Архангельске. Взамен они могут получить земельные участки в Архангельске и Северодвинске без проведения торгов, – рассказал руководитель инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Александр Менькин.

Сегодня речь идёт о завершении двух объектов долевого строительства. Это известный «Дом на площади» компании «2Ю» – пристройка к дому на улице Выучейского, 98, а также жилой комплекс «Соната» на улице Галушина.

— В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами, определяются условия завершения работ. Также разрабатывается порядок предоставления земельных участков инвесторам в обмен на завершение строительных объектов в интересах дольщиков. После разработки документации мы сможем приступить к реализации проекта на практике, – подчеркнул Александр Менькин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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