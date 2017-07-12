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165 человек направил на профобучение с начала года центр занятости Северодвинска

12 июля 11:45 Труд Северодвинск

В первом полугодии 2017 года центр занятости населения г. Северодвинска организовал обучение по 13 профессиям, востребованным на рынке труда: повар, кондитер, маляр, облицовщик, кладовщик, маникюрша, секретарь, бухгалтер, электрогазосварщик и другие.

В учебные планы бухгалтеров, секретарей, кладовщиков включены часы для освоения разных модулей программы «1С». Знания и навыки, которые граждане Профессиональное обучение – одна из самых востребованных программ службы занятости. Для большинства граждан, ищущих работу, это реальный шанс получить работу или повысить оплату труда. При направлении на профобучение специалисты помогают спланировать шаги к достижению цели и выбрать оптимальный вариант.получают в этих группах, открывают широкие возможности для трудоустройства.

Многие уже на практике получают приглашение от работодателей на трудоустройство и даже могут выбирать, кому отдать предпочтение.

Помимо безработных в программе также могут принять участие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и незанятые пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность. В Северодвинске этой возможностью с начала года воспользовались 11 женщин и четыре пенсионера.

На 1 июля 2017 года завершили обучение 120 человек. Более половины (65 %) граждан, завершивших обучение, уже трудоустроены.

Сейчас центр занятости ведет комплектование учебных групп на второе полугодие. В сентябре–октябре планируется обучение по профессиям: бухгалтер, кладовщик, секретарь, маляр, облицовщик.

Министерство труда, занятости и социального рвзвития Архангельской области

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