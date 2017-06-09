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Основа межнационального согласия – уважение к другой культуре

9 июня 10:00 Межнациональные отношения

Реализация стратегии государственной национальной политики России на региональном и местном уровне стала темой обсуждения на круглом столе в правительстве области.

Круглый стол был организован в рамках Северного межнационального форума. В нём приняли участие представители землячеств, национальных автономий, научного сообщества и общественных организаций.

Участники дискуссии отметили: вопросы гражданского согласия требуют самого пристального внимания. В первую очередь – на муниципальном уровне, где и решаются основные вопросы взаимодействия представителей разных культур и конфессий.

— Для поддержания стабильной обстановки и обеспечения межнационального мира приоритет отдается налаживанию культурных связей между представителями различных народов и конфессий, – отметил директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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