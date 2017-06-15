Представители бизнеса и власти обсудили изменения в закон о введении налога на имущество организаций

Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев организовал очередную рабочую встречу представителей бизнеса и власти. В разговоре приняли участие лидеры так называемой «большой четверки» – представители крупнейших бизнес-объединений региона, председатель комитета АОСД по бюджету и налоговой политике Сергей Моисеев, министр финансов Архангельской области Елена Усачёва.

Напомним, 26 мая 2017 года губернатор Игорь Орлов внёс в областное Собрание проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций».

Проект разработан с целью установления особенностей определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на имущество организаций в отношении административно-деловых и торговых центров, офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания в зависимости от кадастровой стоимости имущества с 1 января 2018 года.

Как отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачёва, такое право было дано регионам с 2014 года и в большинстве субъектов РФ изменения уже действуют:

«В Архангельской области мы сдерживали ситуацию и не вводили аналогичные изменения. В 2016 году поручением Президента рекомендовано формировать доходы консолидированных бюджетов с учётом налогов на имущество, исчисляемых на основе кадастровой стоимости, путём расширения налоговой базы за счет максимального вовлечения объектов недвижимого имущества в налоговый оборот. Именно в рамках исполнения поручения Президента и вводятся изменения в областной закон».

По предварительным расчётам, принятие законопроекта позволит областному бюджету дополнительно получить доходы в виде налога на имущество в размере 81 млн руб.

По словам председателя регионального отделения малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Антуфьева, представители бизнеса обеспокоены перспективой дополнительной налоговой нагрузки.

Участники сошлись во мнении, что в принятии законопроекта необходимо учитывать мнение бизнес-сообщества региона и переходить к изменениям поэтапно.

Предпринимателям Архангельской области предлагается в срок до 25 июня 2017 года направить отзывы и предложения по внесению изменений в обсуждаемые законопроекты в адрес министерства финансов Архангельской области по электронной почте: 1001@dvinaland.ru и комитета АОСД по бюджету и налоговой политике по электронной почте: budget@aosd.ru.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента 28 июня 2017 года.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей