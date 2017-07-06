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Выпускников школ Поморья приглашают принять участие в конкурсе эссе о педагогах

6 июля 9:30 Общество

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявляет о начале конкурса эссе «Лучший учитель».

Его участниками могут стать выпускники школ 2017 года. Вчерашним одиннадцатиклассникам предложили рассказать о своих любимых педагогах.

Литературный конкурс призван напомнить выпускникам школ о необходимости выразить благодарность своим учителям за их труд. В дни летних каникул, до первого сентября, Рособрнадзор принимает творческие работы по электронной почте: concurs@obrnadzor.gov.ru.

Эссе проверят сотрудники Федерального института педагогических измерений. Особое внимание специалисты будут обращать на грамотность, качество письменной речи, композицию, соответствие теме. Объём работы не должен превышать пять тысяч знаков.

Конкурс «Лучший учитель» проводится при поддержке «Российской газеты», поэтому наиболее интересные работы прочтут редакторы этого издания. Десять эссе будут опубликованы на сайте «Российской газеты», их авторы получат специальные призы.

По итогам конкурса Рособрнадзор подготовит сборник эссе «Лучший учитель».

Министерство образования и науки Архангельской области

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