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Вероника Яничек:
«Объединения театров не будет»

2 февраля 9:30 Районы
Вероника Яничек: «Для нас важно сохранить каждый театр с его неповторимым творческим прошлым и настоящим».
Вероника Яничек: «Для нас важно сохранить каждый театр с его неповторимым творческим прошлым и настоящим».

Об этом министр культуры Поморья заявила на заседании общественного экспертного совета по культуре, которое состоялось по инициативе областных парламентариев.

Вопрос объединения учреждений возник в связи с распоряжением Министерства культуры РФ от 27 июля 2016 года, которое утвердило методические рекомендации для субъектов Федерации и органов местного При расчёте количества учреждений региональный минкульт руководствуется постановлением правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года и распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года. Закреплённые этими документами нормативы позволяют сохранить имеющееся количество учреждений культуры.самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения их услугами.

Вероника Яничек сообщила:

«Правительство области не имеет намерений ни сокращать, ни объединять государственные театры. Опасения на этот счёт совершенно напрасны. Для нас важно сохранить каждый театр с его неповторимым творческим прошлым и настоящим».

Также министр отметила, что объединение учреждений культуры в регионе не представляется возможным и в силу объективных причин: Архангельская область имеет большую протяженность при низкой плотности населения и ограниченную транспортную доступность.

Министерство культуры Архангельской области

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