Региональное правительство одобрило корректировки областного бюджета, связанные с перераспределением доходов.

Дополнительные доходы обусловлены уточнением объёмов федеральных трансфертов, а также сверхплановыми поступлениями и переходящими остатками средств на конец 2016 года.

Как рассказала министр финансов Архангельской области Елена Усачёва, дополнительные средства в сумме 1 млрд 845 млн рублей в 2017 году предложено направить на следующие цели:

150 млн рублей – на предоставление муниципалитетам субсидий на переселение граждан из аварийного жилья;



52 млн рублей – на обеспечение инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для расселения из аварийного жилья в Архангельске, Коношском и Онежском районах;



340 млн – на увеличение областного дорожного фонда;



32 млн рублей – на ремонт и содержание дорог областного центра для подготовки к международному форуму «Арктика-территория диалога»;



43 млн рублей – на софинансирование федеральных субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Напомним, цель соответствующего федерального проекта – привести общественные пространства российских городов в достойный вид;



1,2 млрд рублей дополнительных доходов предлагается направить на обслуживание государственного долга.



Поправки в закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период будут вынесены на ближайшую сессию Архангельского областного Собрания депутатов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области