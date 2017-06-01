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На твёрдую «четвёрку»: депутаты оценили итоги прохождения отопительного периода

1 июня 12:20 Районы Энергетика

На очередной сессии областного Собрания депутатов в рамках «Правительственного часа» был представлен доклад министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева о прохождении отопительного периода 2016–2017 годов и подготовке к новому отопительному сезону.

Министр констатировал – на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики из бюджетов всех уровней и средств организаций было направлено около трёх миллиардов рублей, в том числе:

  • 1,8 млрд рублей на текущий и капитальный ремонты и модернизацию объектов ТЭК и ЖКХ;
  • 1,0 млрд рублей на приобретение топлива для предприятий ЖКХ;
  • 43 млн рублей на формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов;
  • 89 млн. рублей на строительство объектов ЖКХ.

В рамках исполнения плана подготовки были капитально отремонтированы и заменены 30 км тепловых сетей, 12,5 км водопроводных сетей, 2,7 км канализационных сетей, 1 288 км электрических сетей, подготовлено к работе 663 котельных.

Без чрезвычайных ситуаций

На начало отопительного периода 2016–2017 годов в муниципальных образованиях области были созданы запасы топлива, превышающие нормативные: каменный уголь – 115 %; дрова – 159 %; жидкое топливо – 103 %. В полном объёме был выполнен план поставки топлива в районы с ограниченными сроками завоза грузов.

— Несмотря на сложные метеорологические условия, сопряженные с низкими температурами, отопительный период прошёл без аварий, – подчеркнул  Андрей Поташев.

Однако сложности, тем не менее, были. Это, прежде всего, касается Сольвычегодска, Няндомы и посёлка Савинский.

— Благодаря совместным действиям регионального правительства и администраций муниципальных образований удалось избежать возникновения ЧС, – пояснил министр.

Контроль в режиме онлайн

Подготовка к новому осенне-зимнему периоду уже стартовала. Правительством Архангельской области в текущем году создана система мониторинга, позволяющая в режиме онлайн отслеживать наличие и поддержание нормативных запасов топлива на котельных.

Осуществляется постоянный контроль финансовой ситуации на предприятиях жилищно-коммунальной сферы.

На подготовку объектов ЖКХ и энергетики Архангельской области к отопительному периоду 2017–2018 годов планируется потратить также около трёх миллиардов рублей.

Благодарность всем, кто был на вахте

Депутаты задали министру ряд вопросов, касающихся контроля расходования инвестиционной составляющей тарифов и работы АО «Архоблэнерго». Особое внимание уделили мерам, которые предпринимает правительство и местные власти в тех муниципалитетах, где отопительный период проходил непросто.

Итог работы регионального министерства ТЭК и ЖКХ подвел  председатель профильного комитета АОСД Андрей Аннин.

От имени депутатов он выразил благодарность всем работникам теплоэнергетики региона, всем, кто был на вахте и не допустил нештатных ситуаций минувшей зимой, когда в ряде районов температура воздуха опускалась до минус пятидесяти. 

В целом организация работы по подготовке и прохождению отопительного сезона была оценена областными депутатами на твёрдую «четверку».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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