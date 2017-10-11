В Архангельске пройдёт конференция по созданию высокопроизводительных рабочих мест

18 октября в 10:00 в научной библиотеке имени Е.И. Овсянкина состоится региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Архангельской области».

Отметим, что подобные мероприятия пройдут в более чем 70 регионах России и продлятся до конца октября 2017 года. Цель конференции – организация широкой общественной дискуссии по теме создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах РФ.

— Рабочие места способен создать только частный конкурентоспособный бизнес! Необходимо проведение активной экономической политики государства и создание условий для развития миллионов компаний – реализация Стратегии Роста, – подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов.

В нашем регионе организаторами конференции выступили министерство экономического развития Архангельской области, институт уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, а также Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

— Создание высокопроизводительных рабочих мест – цель, объединяющая всё общество. Важно понимать, что от создания высокопроизводительных рабочих мест зависят не только зарплаты северян, но и прибыль предприятий, налоговые поступления в бюджеты всех уровней, то есть качество нашей жизни и развитие экономики в целом, – прокомментировал уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

Планируется, что в работе конференции примут участие представители общественных организаций, органов государственной власти, бизнеса, предприятий промышленности, научного сообщества и СМИ.

На конференции будут подниматься вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистика высокопроизводительных рабочих мест в России и в регионе, потенциал создания рабочих мест и основные проблемы, сдерживающие их рост в регионе, а также системные решения, направленные на стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест.



В рамках конференции выступят:

Иконников Виктор Михайлович, заместитель Губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике;

Вуйменков Семён Алексеевич, министр экономического развития Архангельской области;

Альбицкий Сергей Александрович, член регионального штаба Общероссийского народного фронта;

Кулявцев Иван Святославович, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.

По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями и сформулированы предложения по реализации потенциала Архангельской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.



Подробная информация о «Стратегии Роста» здесь.

Подпись в поддержку стратегии.

Вопросы по проведению мероприятия и аккредитации для СМИ можно уточнить по телефону: 8 (8182) 650-975 или по электронной почте ombiz@dvinaland.ru

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области