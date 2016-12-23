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Новый атомоход заложен на стапелях Севмаша

23 декабря 12:20 Северодвинск

Сегодня на Севмаше состоялась торжественная церемония закладки нового, уже пятого по счёту атомохода проекта «Борей-А». Подводный крейсер будет носить имя «Князь Пожарский».

В закладке приняли участие руководители Военно-Морского Флота и Объединенной судостроительной корпорации, конструкторского бюро «Рубин», правительства Архангельской области, Совета Федерации и Государственной Думы России.

Стоит отметить, что атомоходы проекта «Борей» и «Борей-А» станут основой морских стретегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Три АПЛ» – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» – уже переданы ВМФ.

Головной ракетоносец проекта «Борей-А» «Князь Владимир» был заложен на Севмаше в 2012 году в присутствии Президента Владимира Путина. На стапелях северодвинской верфи строятся ещё три аналогичных субмарины – «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».

— Корабли, построенные на Севмаше, продолжают славную традицию служения Родине, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая на торжественной церемонии. – Они носят имена людей, которые прославляли нашу страну, нашу землю, наш народ.  И в том, что эти имена возвращаются, есть заслуга и корабелов Севмаша.

Как отметил глава Поморья, сегодня Севмаш является флагманом во всех сферах деятельности – и в укреплении обороноспособности страны, и в создании социального комфорта на территории Северодвинска и всей области.

Сейчас перед кораблестроителями стоят крайне серьезные задачи – в ближайшее время им предстоит сдавать флоту по две лодки в год. Но, как подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Барсук, флот абсолютно уверен, что эти задачи будут выполнены.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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