Северян приглашают на первый всемирный конгресс людей с инвалидностью

Конгресс пройдёт с 7 по 10 сентября 2017 года в Екатеринбурге. Эту общественную инициативу поддержали государство, граждане и бизнес-сообщество.

Участники конгресса планируют актуализировать вопросы соблюдения прав инвалидов, провозглашенных в Конвенции ООН и подтвердить статус Российской Федерации как правового государства.

Предполагается, что соберутся более 700 участников из 28 стран мира, включая Великобританию, Китай, Германию, США, Австрию, Аргентину, Армению, Бельгию, Грузию, Данию, Израиль, Индию, Ирландию, Киргизию, Непал, Нидерланды, Норвегию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Украину, Финляндию, Францию, Швейцарию, Швецию и Новую Зеландию.

В повестке дня – вопросы изменения отношения общества к людям с инвалидностью и как следствие – повышение их качества жизни, снижение иждивенческого отношения у людей с инвалидностью, привлечение внимания граждан и государства к необходимости создания доступной среды.

Подробная информация о Конгрессе размещена здесь.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области