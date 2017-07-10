Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Северян приглашают на первый всемирный конгресс людей с инвалидностью

10 июля 14:45 Доступная среда

Конгресс пройдёт с 7 по 10 сентября 2017 года в Екатеринбурге. Эту общественную инициативу поддержали государство, граждане и бизнес-сообщество.

Участники конгресса планируют актуализировать вопросы соблюдения прав инвалидов, провозглашенных в Конвенции ООН и подтвердить статус Российской Федерации как правового государства.

Предполагается, что соберутся более 700 участников из 28 стран мира, включая Великобританию, Китай, Германию, США, Австрию, Аргентину, Армению, Бельгию, Грузию, Данию, Израиль, Индию, Ирландию, Киргизию, Непал, Нидерланды, Норвегию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Украину, Финляндию, Францию, Швейцарию, Швецию и Новую Зеландию.

В повестке дня – вопросы изменения отношения общества к людям с инвалидностью и как следствие – повышение их качества жизни, снижение иждивенческого отношения у людей с инвалидностью, привлечение внимания граждан и государства к необходимости создания доступной среды.

Подробная информация о Конгрессе размещена здесь.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

10 июля

Севе­рян приг­лаша­ют на пер­вый все­мир­ный кон­гресс людей с инвал­ид­ностью

7 июля

Школь­ни­ков Кот­ласа учат эффек­тив­ному выбору буду­щей профессии

7 июля

Все учрежде­ния социаль­ной сферы про­хо­дят неза­виси­мую оцен­ку качес­тва ока­за­ния услуг

6 июля

Лет­няя оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния наби­ра­ет обороты

5 июля

Социаль­ные служ­бы объе­диня­ют­ся, чтобы решать воп­росы обес­пече­ния инвали­дов тех­нич­ес­кими сред­ства­ми реаби­ли­та­ции

5 июля

Семьи Архан­гель­ской области получа­ют меда­ли «За любовь и верность»

5 июля

Архан­гель­ская область предс­та­вила опыт социаль­ного соп­ров­ож­де­ния семей на все­рос­сийск­ом уровне

5 июля

Под­рос­тки Нян­домы познако­мились с вост­ре­бов­ан­ными про­фес­си­ями

4 июля

Кар­гополь­ские под­рос­тки раск­ры­ва­ют «Тай­ны третьей планеты»

4 июля

Поморье стало пилот­ным регио­ном по прив­лече­нию НКО к пре­дос­тавле­нию социаль­ных услуг

3 июля

В Вель­ске под­рос­ткам выдали тру­довые книжки

30 июня

Лет­няя оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния: безо­пас­но и доступно

26 июня

Дос­тупно инвали­дам – ком­фортно всем

16 июня

В Поморье откры­лась III регио­наль­ная выставка-фо­рум «Вмес­те – ради детей! Вмес­те с детьми»

15 июня

Воп­росы безо­пас­ности детс­ко­го отдыха обсуди­ли на заседа­нии област­ной КЧС

8 июня

Социаль­но ориен­тиро­ван­ным неком­мерч­ес­ким органи­заци­ям – «зелё­ный свет»!

8 июня

Игорь Орлов поздра­вил социаль­ных работ­ни­ков с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

7 июня

Елена Мол­чано­ва при­няла учас­тие в бла­гот­вори­тель­ной акции «Дере­во добра»

5 июня

Неза­виси­мые экспе­рты наз­вали шесть луч­ших социаль­ных учрежде­ний Поморья

Похожие новости

10 июля Соцзащита

Севе­рян приг­лаша­ют на пер­вый все­мир­ный кон­гресс людей с инвал­ид­ностью

5 июля Соцзащита

Социаль­ные служ­бы объе­диня­ют­ся, чтобы решать воп­росы обес­пече­ния инвали­дов тех­нич­ес­кими сред­ства­ми реаби­ли­та­ции

26 июня Культура

Дос­тупно инвали­дам – ком­фортно всем

1 июня Соцзащита

Измени­лись пра­вила поступле­ния в вузы для аби­тури­ен­тов с инвал­ид­ностью

29 мая Общество

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая Общество

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

12 мая Соцзащита

В Архан­гель­ске на одной сцене высту­пят известные музы­кан­ты и люди с инвал­ид­ностью

12 мая Соцзащита

Игорь Орлов поздра­вил победи­те­лей зим­них игр Спе­циаль­ной Олимпиады

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия