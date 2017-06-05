Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Портал госуслуг: доступно и понятно для каждого

5 июня 13:00 Майские указы Президента Районы Информация и связь Госуслуги

Возможности улучшения работы по предоставлению жителям и организациям Поморья государственных и муниципальных услуг в электронной форме обсудили на заседании профильной рабочей группы под руководством председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева.

Отметим, по итогам прошлого года госуслугами в электронной форме воспользовалось более трети населения Поморья.

К 2018 году этот показатель должен составить не менее 70 процентов. Такая задача поставлена в «майском» Указе Президента России № 601.

Напомним, губернатор Архангельской области Игорь Орлов уделил особое внимание этой теме в Послании областному Собранию депутатов:

«Перевод услуг в электронный вид позволит повысить их доступность, снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты. Актуальной является задача увеличения количества граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации».

Расширять спектр услуг

Получить государственную или муниципальную услугу в электронной форме житель Поморья может при наличии у него учётной записи на портале госуслуг.

Для этого нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить пароль – в своем роде, ключик, открывающий двери к государственным сайтам.

По словам заместителя министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктора Шамова, есть новые, перспективные направления, позволяющие расширить спектр услуг. К примеру, предоставление показаний приборов учёта.

— На федеральном уровне создана государственная информационная система ЖКХ. Она уже интегрирована с порталом госуслуг и позволяет передавать показания приборов учёта, – отметил Виктор Шамов.

Этой возможностью необходимо заинтересовать управляющие и ресурсоснабжающие организации. К решению вопроса предложено подключиться министерству ТЭК и ЖКХ региона и государственной жилищной инспекции.

В ходе обсуждения Алексей Алсуфьев поручил всем профильным ведомствам правительства региона организовать в курируемых сферах разъяснительную работу по пользованию порталом госуслуг, а также провести мероприятия по популяризации этого механизма.

Для достижения лучшего эффекта предложено изучить опыт министерства АПК и торговли региона.

Персональный компьютер для заявителей

Как рассказала министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, самой востребованной среди госуслуг, предоставляемых министерством, было и остаётся получение лицензии на розничную продажу алкоголя.

— С ноября 2012 года появилась возможность подачи заявления через портал госуслуг, что позволило избежать очередей, – отметила Ирина Бажанова.

В лицензионном отделе министерства был установлен персональный компьютер для заявителей. Всех, пришедших за получением лицензии, сотрудники министерства обучают пользоваться порталом.

Убедившись, что это – просто и доступно, повторно такие заявители обращаются за получением  госуслуги в электронной форме уже самостоятельно.

— Это нашло позитивный отклик у предпринимателей. К декабрю прошлого года 100 процентов заявителей получали лицензии на розничную продажу алкоголя через портал госуслуг, – отметила Ирина Бажанова.

По всем остальным видам госуслуг, которые оказывает минагропромторг, показатель тоже высокий: 70-75 процентов, причём это – не предел, уверена министр.

Задачи для муниципалитетов

Особое внимание на заседании рабочей группы было уделено необходимости повышения качества и оперативности работы в муниципальных образованиях. 

По итогам обсуждения Алексей Алсуфьев обозначил главам районов ряд принципиальных задач, в том числе:

  • провести работу по популяризации среди жителей возможностей портала госуслуг;
  • взять на личный контроль обработку межведомственных запросов в электронном виде;
  • организовать эффективную систему взаимодействия по обращениям, направленным на уровень поселений, где имеются проблемы с Интернетом.

В завершение председатель правительства региона подчеркнул:

«Необходимо стремиться к тому, чтобы портал госуслуг стал доступен и понятен для каждого жителя Поморья. Это наша с вами прямая обязанность».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

5 июня

Портал госус­луг: дос­тупно и понят­но для каждого

5 июня

Игорь Орлов: «Надо быс­трее расп­ре­делить сред­ства муни­ципа­ли­те­там на ремонт дорог»

3 июня

ПМЭФ-2017: фору­мы от Архан­гель­ска до Санкт-Пет­ер­бурга

2 июня

Фор­ми­руя новую инвести­ци­он­ную повестку

2 июня

«Рос­теле­ком» готов предс­та­вить «боле­вые точ­ки» регио­нов в Сове­те Федерации

2 июня

Губер­на­тор: мы гото­вы закупать мед­техни­ку на усло­ви­ях госу­дарст­вен­но-част­но­го парт­нёр­ства

2 июня

Доб­рые соседи

2 июня

Поморье и «Обо­рон­лог­ис­тика»: конк­ре­тные резуль­таты сот­рудни­чес­тва

1 июня

ПМЭФ-2017: Игорь Орлов под­вёл итоги пер­вого дня рабо­ты дело­вого саммита

1 июня

ПМЭФ-2017: архан­гель­ская потребко­опе­ра­ция получи­ла новый импульс для развития

1 июня

ПМЭФ-2017: В Пле­сец­ком райо­не будут добы­вать 500 тысяч тонн щебня в год

1 июня

ПМЭФ-2017: Поморье и Газп­ро­мбанк под­писа­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

1 июня

Игорь Орлов вру­чил север­ным губер­нато­рам фотоаль­бом «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

1 июня

Игорь Орлов: «Для Поморья клас­терный под­ход стал тра­дици­он­ным инстру­мен­том»

1 июня

ПМЭФ-2017: под­писа­но сог­лаше­ние с Феде­раль­ным аген­тст­вом связи

31 мая

ПМЭФ-2017: регио­наль­ный опыт и гло­баль­ная экономика

31 мая

Съезд глав МО – пло­щад­ка для диа­лога регио­наль­ной и муни­ципаль­ной властей

29 мая

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

29 мая

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

Похожие новости

5 июня Губернатор

Портал госус­луг: дос­тупно и понят­но для каждого

6 апреля Общество

Поморье ста­нет пилот­ным регио­ном по сдаче нор­мати­вов ГТО среди инвалидов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия