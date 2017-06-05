Портал госуслуг: доступно и понятно для каждого

Возможности улучшения работы по предоставлению жителям и организациям Поморья государственных и муниципальных услуг в электронной форме обсудили на заседании профильной рабочей группы под руководством председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева.

Отметим, по итогам прошлого года госуслугами в электронной форме воспользовалось более трети населения Поморья.

К 2018 году этот показатель должен составить не менее 70 процентов. Такая задача поставлена в «майском» Указе Президента России № 601.

Напомним, губернатор Архангельской области Игорь Орлов уделил особое внимание этой теме в Послании областному Собранию депутатов:

«Перевод услуг в электронный вид позволит повысить их доступность, снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты. Актуальной является задача увеличения количества граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации».

Расширять спектр услуг

Получить государственную или муниципальную услугу в электронной форме житель Поморья может при наличии у него учётной записи на портале госуслуг.

Для этого нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить пароль – в своем роде, ключик, открывающий двери к государственным сайтам.

По словам заместителя министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктора Шамова, есть новые, перспективные направления, позволяющие расширить спектр услуг. К примеру, предоставление показаний приборов учёта.

— На федеральном уровне создана государственная информационная система ЖКХ. Она уже интегрирована с порталом госуслуг и позволяет передавать показания приборов учёта, – отметил Виктор Шамов.

Этой возможностью необходимо заинтересовать управляющие и ресурсоснабжающие организации. К решению вопроса предложено подключиться министерству ТЭК и ЖКХ региона и государственной жилищной инспекции.

В ходе обсуждения Алексей Алсуфьев поручил всем профильным ведомствам правительства региона организовать в курируемых сферах разъяснительную работу по пользованию порталом госуслуг, а также провести мероприятия по популяризации этого механизма.

Для достижения лучшего эффекта предложено изучить опыт министерства АПК и торговли региона.

Персональный компьютер для заявителей

Как рассказала министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, самой востребованной среди госуслуг, предоставляемых министерством, было и остаётся получение лицензии на розничную продажу алкоголя.

— С ноября 2012 года появилась возможность подачи заявления через портал госуслуг, что позволило избежать очередей, – отметила Ирина Бажанова.

В лицензионном отделе министерства был установлен персональный компьютер для заявителей. Всех, пришедших за получением лицензии, сотрудники министерства обучают пользоваться порталом.

Убедившись, что это – просто и доступно, повторно такие заявители обращаются за получением госуслуги в электронной форме уже самостоятельно.

— Это нашло позитивный отклик у предпринимателей. К декабрю прошлого года 100 процентов заявителей получали лицензии на розничную продажу алкоголя через портал госуслуг, – отметила Ирина Бажанова.

По всем остальным видам госуслуг, которые оказывает минагропромторг, показатель тоже высокий: 70-75 процентов, причём это – не предел, уверена министр.

Задачи для муниципалитетов

Особое внимание на заседании рабочей группы было уделено необходимости повышения качества и оперативности работы в муниципальных образованиях.

По итогам обсуждения Алексей Алсуфьев обозначил главам районов ряд принципиальных задач, в том числе:

провести работу по популяризации среди жителей возможностей портала госуслуг;



взять на личный контроль обработку межведомственных запросов в электронном виде;



организовать эффективную систему взаимодействия по обращениям, направленным на уровень поселений, где имеются проблемы с Интернетом.



В завершение председатель правительства региона подчеркнул:

«Необходимо стремиться к тому, чтобы портал госуслуг стал доступен и понятен для каждого жителя Поморья. Это наша с вами прямая обязанность».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области