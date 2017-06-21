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Генподрядчик: перинатальный центр в Архангельске будет запущен осенью 2017 года

21 июня 17:45 Строительство Архангельск
Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения
Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения

20 и 21 июня в Архангельске работала межведомственная комиссия правительства Архангельской области и генерального подрядчика компании «РТ-СоцСтрой» под руководством заместителя председателя правительства Андрея Шестакова.

Цель инспекции – проверка готовности строящегося перинатального центра в Архангельске, который возводится в рамках федерального проекта  «Здоровье – детям». Цена объекта – 2,8 миллиарда рублей.

На текущий момент полностью готова коробка восьмиэтажного здания с переходами к областной больнице, закрыт тепловой контур. Завершено техническое присоединение перинатального центра ко всем инженерным сетям. С начала лета подрядчик занимается монтажом внутренних инженерных сетей, отделкой помещений и установкой межкомнатных дверей.

— На сегодняшний день подрядчик – компания «СМУ № 1» – работает в две смены. На объекте трудится 240 рабочих. После посещения площадки принято решение увеличить количество строителей до 300 человек. Это позволит увеличить темпы работ, – отметил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

В 2017 году генподрядчик – компания «РТ-СоцСтрой» – объявила конкурсы на поставку отечественного и импортного медицинского оборудования, а также пусконаладочные работы и введение в эксплуатацию оборудования для перинатального центра в Архангельске. Сейчас проходят конкурсные процедуры для заключения контрактов на поставку и монтаж медтехники.

— В рамках федерального проекта «Здоровье – детям» ООО «РТ-СоцСтрой» возводит в субъектах РФ перинатальные центры. Всего мы должны построить 15 таких объектов. В настоящий момент пять центров уже введены в эксплуатацию, – рассказал генеральный директор ООО «РТ-СоцСтрой» Сергей Петрин. – Архангельский объект также находится в высокой степени готовности. Все вопросы с правительством региона решаются в рабочем порядке. Поэтому мы уверены, что в осенью этого года мы запустим медицинский центр в работу.

Также в рамках оснащения перинатального центра Архангельск получит два современных реанимобиля.

Кроме того, обслуживание современного центра родовспоможения с новейшей техникой привлечёт новые квалифицированные медицинские кадры. В планах областной клинической больницы создать 617 рабочих мест, в числе которых – не менее 135 врачей.

– Возведение новейшего перинатального центра – важный социальный проект для Архангельской области. Сегодня все ключевые позиции согласованы: финансирование обеспечено в полном объёме, технические вопросы оперативно решаются. Поэтому все взятые на себя обязательства правительство региона выполнит полностью и точно в срок, – подчеркнул заместитель председателя правительства Андрей Шестаков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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