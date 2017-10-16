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Шахматная академия открывается в Архангельске

16 октября 10:30 Образование Архангельск Спорт

16 октября в САФУ им. М.В. Ломоносова состоится торжественная церемония открытия шахматной академии.

Академия будет заниматься популяризацией игры среди молодёжи и студентов, повышением спортивного мастерства шахматистов, подготовкой высококвалифицированных тренеров, проведением соревнований, в том числе – международного уровня, сообщает пресс-служба САФУ.

Совместно с правительством Архангельской области и администрациями муниципальных образований региона академия будет способствовать открытию шахматных кружков, проведению мастер-классов и встреч с профессиональными спортсменами.

В открытии шахматной академии примет участие международный гроссмейстер, спортивный судья всероссийской категории и чемпион Архангельской области по шахматам Александр Иванов. Сразу после официальной части он даст сеанс одновременной игры для студентов федерального вуза.

Церемония открытия академии состоится 16 октября в 14:00 в интеллектуальном центре САФУ по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1, аудитория № 301.

Министерство образования и науки Архангельской области

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