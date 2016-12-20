Региональный минздрав: грипп пришёл в Поморье

Шесть случаев гриппа зарегистрировано в Архангельске, двое из заболевших – дети.

В целом в Архангельской области зарегистрировано 7 205 случаев острой респираторно-вирусной инфекции и гриппа, в том числе 5 691 – у детей. Показатель заболеваемости в регионе ниже эпидемического порога на 4,4 процента.

В областном центре зарегистрировано 2 595 случаев ОРВИ, в том числе 2 105 – у детей. Показатель заболеваемости в Архангельске ниже эпидемического порога на 0,1 процента. Госпитализировано 40 человек, в том числе 24 ребенка.

Ситуация с сезонным повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на контроле управления Роспотребнадзора по Архангельской области и регионального министерства здравоохранения.

Напомним, в этом году в Архангельской области в предэпидемический период вакцинировано против гриппа 377 240 человек (33,1 процента от всего населения региона). Это на 44 745 человек больше, чем в 2015 году.

Министерство здравоохранения Архангельской области