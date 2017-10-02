Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведёт Всероссийскую встречу с родителями

17 октября лейтмотивом беседы станут вопросы, посвящённые государственной итоговой аттестации 2018 года.

В центре внимания окажутся и темы проведения всероссийских проверочных работ, а также национальных исследований качества образования.

Такие встречи представители Рособрнадзора проводят регулярно. На этот раз основной дискуссионной площадкой станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Запланированы прямые включения из регионов страны.

Родители школьников Архангельской области уже сегодня могут направить свои вопросы в адрес главы Рособрнадзора по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru или с помощью социальной сети «ВКонтакте», обратившись на страницу ведомства: https://vk.com/topic-36510627_38212074

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.



Министерство образования и науки Архангельской области