Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведёт Всероссийскую встречу с родителями

2 октября 11:00 Общество

17 октября лейтмотивом беседы станут вопросы, посвящённые государственной итоговой аттестации 2018 года.

В центре внимания окажутся и темы проведения всероссийских проверочных работ, а также национальных исследований качества образования.

Такие встречи представители Рособрнадзора проводят регулярно. На этот раз основной дискуссионной площадкой станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Запланированы прямые включения из регионов страны.

Родители школьников Архангельской области уже сегодня могут направить свои вопросы в адрес главы Рособрнадзора  по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru или с помощью социальной сети «ВКонтакте», обратившись на страницу ведомства: https://vk.com/topic-36510627_38212074

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

2 октября

Школь­ни­ков Поморья приг­лаша­ют при­нять учас­тие в меж­реги­ональ­ной олим­пи­аде «Фемида»

2 октября

Глава Рособр­на­дзора Сер­гей Крав­цов про­ве­дёт Все­рос­сийс­кую встре­чу с роди­теля­ми

1 октября

Все­рос­сийс­кий фес­тиваль энер­го­сбе­ре­же­ния сос­то­ял­ся в САФУ имени М. В. Ломо­носо­ва

29 сентября

В Поморье стар­ту­ет про­ект для школь­ни­ков «Куль­тур­ный рюкзак»

29 сентября

Нача­ла рабо­ту про­ек­тная школа пра­витель­ства Архан­гель­ской области

29 сентября

Регио­наль­ный истори­ко-куль­тур­ный стан­дарт – осно­ва учеб­ника по исто­рии род­ного края

29 сентября

Итоги ЕГЭ-2017 под­вели органи­за­то­ры госэк­заме­нов в Архан­гель­ской области

29 сентября

В Поморье стар­то­вал про­ект «Уро­ки здоровья»

28 сентября

Под­веде­ны итоги кон­курсно­го отбора слу­ша­те­лей на обу­че­ние по Пре­зи­дентс­кой программе

28 сентября

117 квар­тир приоб­рете­но c нача­ла года для дет­ей-си­рот Поморья

27 сентября

Пра­витель­ство Поморья выступи­ло с ини­ци­ати­вой рас­шире­ния гос­под­дер­жки час­тных детсадов

27 сентября

Вос­пита­тель Ольга Трес­кина: «Ста­раюсь при­вить детям любовь к своей родине»

27 сентября

Игорь Орлов поздра­вил вос­пита­те­лей и дош­коль­ных работ­ни­ков с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

26 сентября

Сов­рем­ен­ные тех­ноло­гии дис­танци­он­ного обу­че­ния обсу­дят на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

26 сентября

Архан­гель­ские школь­ницы победи­ли на все­рос­сийск­ом фес­тива­ле «Нас­ледни­ки традиций»

26 сентября

Юри­дич­ес­кие аспе­кты бла­гот­вори­тель­ных акций обсу­дят на семи­наре в Архан­гель­ске

25 сентября

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

25 сентября

Поморье предс­та­вило Рособр­на­дзору итоги минув­шей аттеста­ци­он­ной кампании

25 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

Похожие новости

2 октября Образование

Школь­ни­ков Поморья приг­лаша­ют при­нять учас­тие в меж­реги­ональ­ной олим­пи­аде «Фемида»

2 октября Образование

Глава Рособр­на­дзора Сер­гей Крав­цов про­ве­дёт Все­рос­сийс­кую встре­чу с роди­теля­ми

1 октября Образование

Все­рос­сийс­кий фес­тиваль энер­го­сбе­ре­же­ния сос­то­ял­ся в САФУ имени М. В. Ломо­носо­ва

29 сентября Культура

В Поморье стар­ту­ет про­ект для школь­ни­ков «Куль­тур­ный рюкзак»

29 сентября Образование

Нача­ла рабо­ту про­ек­тная школа пра­витель­ства Архан­гель­ской области

29 сентября Образование

Регио­наль­ный истори­ко-куль­тур­ный стан­дарт – осно­ва учеб­ника по исто­рии род­ного края

29 сентября Образование

Итоги ЕГЭ-2017 под­вели органи­за­то­ры госэк­заме­нов в Архан­гель­ской области

29 сентября Здоровье

В Поморье стар­то­вал про­ект «Уро­ки здоровья»

28 сентября Образование

Под­веде­ны итоги кон­курсно­го отбора слу­ша­те­лей на обу­че­ние по Пре­зи­дентс­кой программе

28 сентября Соцзащита

117 квар­тир приоб­рете­но c нача­ла года для дет­ей-си­рот Поморья

27 сентября Образование

Пра­витель­ство Поморья выступи­ло с ини­ци­ати­вой рас­шире­ния гос­под­дер­жки час­тных детсадов

27 сентября Образование

Вос­пита­тель Ольга Трес­кина: «Ста­раюсь при­вить детям любовь к своей родине»

27 сентября Образование

Игорь Орлов поздра­вил вос­пита­те­лей и дош­коль­ных работ­ни­ков с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия