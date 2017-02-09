Выплаты за волков будут продолжены

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал поручение правительству региона выделить один миллион рублей на выплату вознаграждений охотникам, добывшим волков на территории Поморья.

Вознаграждение за добычу серых хищников в Архангельской области начали выплачивать с 2015 года. Тогда, по данным специалистов, в лесах региона насчитывалось более двух тысяч волков.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин, благодаря внедрению практики выплат, охотиться на хищника стали более активно.

Так, за охотничий сезон 2015–2016 годов в Поморье было добыто более трёхсот пятидесяти особей, с начала 2017 года – уже 81, в том числе три – в лесах под Северодвинском.

Наиболее успешно добыча волка ведётся охотниками Вельского , Виноградовского, Приморского, Пинежского районов.

Напомним, вознаграждение за каждого добытого хищника составляет 10 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эти деньги, необходимо обратиться в лесничество с заявлением и предоставить шкуру животного.

Выплаты производятся только на основании акта комиссии, в составе которой работают сотрудники лесничества, специалисты в сфере охоты, а также представители ветеринарной службы.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области