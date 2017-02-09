Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Выплаты за волков будут продолжены

9 февраля 16:10 Общество Безопасность

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал поручение правительству региона выделить один миллион рублей на выплату вознаграждений охотникам, добывшим волков на территории Поморья.

Вознаграждение за добычу серых хищников в Архангельской области начали выплачивать с 2015 года. Тогда, по данным специалистов, в лесах региона насчитывалось более двух тысяч волков.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин, благодаря внедрению практики выплат, охотиться на хищника стали более активно.

Так, за охотничий сезон 2015–2016 годов в Поморье было добыто более трёхсот пятидесяти особей, с начала 2017 года – уже 81, в том числе три – в лесах под Северодвинском.

Наиболее успешно добыча волка ведётся охотниками Вельского , Виноградовского, Приморского, Пинежского районов.

Напомним, вознаграждение за каждого добытого хищника составляет 10 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эти деньги, необходимо обратиться в лесничество с заявлением и предоставить шкуру животного.

Выплаты производятся только на основании акта комиссии, в составе которой работают сотрудники лесничества, специалисты в сфере охоты, а также представители ветеринарной службы.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Районы

9 февраля

Выплаты за вол­ков будут про­дол­жены

9 февраля

Алек­сей Алсуфьев: «Бан­ковс­кие и финан­совые услу­ги дол­жны быть дос­тупны каж­дому жите­лю области»

8 февраля

В устьянс­кую Мали­нов­ку при­шёл высок­ос­кор­ос­тной интернет

8 февраля

В Поморье прис­тупи­ли к раз­раб­от­ке уни­каль­ного инвестпро­ек­та в сфере агропрома

8 февраля

Сбор­ная Вель­ского райо­на – победи­тель Бело­мор­ских игр

8 февраля

Игорь Орлов: «Муни­ципаль­ные пред­при­ятия дол­жны быть при­ме­ром поведе­ния на рынке»

7 февраля

В Лешу­кон­ском капи­таль­но отрем­он­тиро­вали полсотни домов

7 февраля

Жите­лей Поморья приг­лаша­ют на фото­кон­курс «Я на Севе­ре родился»

6 февраля

В Хол­мого­рах завер­шено стро­итель­ство по про­грамме рас­селе­ния «ава­рий­ки»

6 февраля

«Лесо­руб XXI века» предс­та­вля­ет новый про­ект: все­рос­сийс­кий кон­курс «Коро­лева леса 2017»

6 февраля

«Козья фер­ма» возле «Миножьей гава­ни», или аграрный туризм – рядом

4 февраля

Встре­ча парт­нё­ров III чем­пи­она­та Рос­сии «Лесо­руб XXI века» про­шла в Устья­нс­ком районе

3 февраля

В Архан­гель­ской области стар­ту­ет моло­дёж­ная акция «Поляр­ный десант»

3 февраля

Борь­ба с отхода­ми: выбор учас­тка для меж­муни­ципаль­ной сис­темы обсу­дят с жите­лями региона

2 февраля

Веро­ника Яни­чек: «Объе­ди­не­ния теат­ров не будет»

1 февраля

300 мил­ли­онов из феде­раль­ного бюд­жета пой­дут на доро­гу от Брин-Наво­лока до Плесецка

1 февраля

Фото­кон­курс «Откры­тый Север» выхо­дит на новый этап развития

1 февраля

Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник: в поис­ке балан­са эко­ло­гии, эко­но­ми­ки и соцсферы

31 января

Ан­дрей Пота­шев: «Вып­ол­не­ние усло­вий безо­пас­ного исполь­зова­ния газо­вого обо­ру­до­ва­ния обя­затель­но»

Похожие новости

9 февраля Районы

Выплаты за вол­ков будут про­дол­жены

31 января ЖКХ

Ан­дрей Пота­шев: «Вып­ол­не­ние усло­вий безо­пас­ного исполь­зова­ния газо­вого обо­ру­до­ва­ния обя­затель­но»

23 января Районы

Нару­шитель оштра­фо­ван на 80 тысяч руб­лей за ава­рий­ный сброс сточ­ных вод в Соль­выче­год­ске

19 января Общество

Кре­щен­ские купа­ния – без про­ис­шест­вий

10 января Районы

В 2016 году охот­ники Поморья добы­ли 280 волков

29 декабря Районы

В рядах доб­роволь­цев-пож­ар­ных – попол­не­ние

23 декабря Районы

Алек­сандр Ува­ров: «У спа­са­те­лей ново­год­них кани­кул нет»

21 декабря Образование

Новая пар­тия школь­ных автобу­сов поступи­ла в учеб­ные заведе­ния Поморья

18 декабря Районы

На защите ново­год­них ёлок – лес­ни­чие, поли­ция и общест­вен­ники Поморья

16 декабря Районы

На Солов­ках ста­нет безо­пас­ней

14 декабря Районы

Глав­ное – безо­пас­ность: в Поморье нача­лась под­гот­ов­ка к кре­щен­ским купаниям

31 января Общество

В област­ной про­кура­туре под­вели итоги 2016 года

30 января Общество

Алек­сандр Ува­ров: «Коор­дина­ция спа­са­те­лей в Аркти­ке дол­жна быть еди­ной и меж­дуна­род­ной»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия