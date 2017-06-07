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На ремонт медицинских учреждений Поморья выделены дополнительные средства

7 июня 17:15 Общество

На ремонт лечебных учреждений из областного бюджета дополнительно выделено 20,5 млн рублей.

На эти средства будет проведён капитальный ремонт крыш корпусов Архангельской областной детской клинической больницы, санатория имени М.Н. Фаворской в Красноборском районе и детской поликлиники центральной городской клинической больницы г. Мирный, где также будет отремонтирована система энергоснабжения.

Ремонтные работы в учреждениях должны завершиться осенью.

Вместе с тем губернатор принял решение о выделении из резервного фонда правительства 256,4 тысячи рублей на обследование технического состояния строительных конструкций здания Архангельской поликлиники № 2.

За счёт этих средств до конца июня будет проведена оценка фундаментов, стен подвала, цоколя и цокольного перекрытия с определением объема требуемых ремонтных работ.

— Наряду с вопросами капитального ремонта учреждений здравоохранения решаются и вопросы создания благоприятных условий пребывания пациентов. Во время посещения паллиативного отделения детской областной клинической больницы Игорь Орлов поддержал желание медиков оборудовать прогулочную площадку для пациентов. Уже разработан проект веранды с электроподъемниками и остеклением, чтобы дети могли гулять в любую погоду, – отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.

Смета на устройство прогулочной зоны направлена на рассмотрение в правительство Архангельской области.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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