В День России в Архангельске все желающие смогут собрать карту РФ на скорость

12 июня, в День России, в столице Поморья праздничные мероприятия развернутся на десяти площадках. Одним из «центров притяжения» станет площадь Мира у Вечного огня. Мероприятия там начнутся с 10:00.



На площади Мира разместится предоставленная военно-патриотическим клубом «Орден» выставка «Оружие Победы» и выставка пожарной техники от МЧС. Там же будет работать выездной пункт отбора на военную службу с информационно-агитационной акцией «Служба по контракту – твой выбор!». Также состоится презентация проекта «Дом со звездой», будут работать детская площадка и полевая кухня.

«Изюминкой» площадки станет конкурс на скоростную сборку карты Российской Федерации и Архангельской области.

Ко Дню России в рамках областной госпрограммы по патриотическому воспитанию центр «Патриот» заказал несколько специальных спилс-карт, Спилс-карта. Фото с сайта www.magneticpuzzle.ruкоторые представляют собой набор магнитных элементов в форме российских регионов и районов Поморья. Они собираются на специальной магнитной доске в карту страны и области.

Продемонстрировать географические знания смогут все желающие. Конкурс приурочен к 80-летию Архангельской области. Задача участников – собрать спилс-карты за максимально короткое время.

В 13:00 на площади Мира стартует праздничный концерт творческих коллективов города, награждение победителей областного конкурса рисунков «Я живу в России», участников областной военно-спортивной игры «Спецназ», вручение краповых беретов, значков инструктора, выступление бойцов отряда специального назначения «Ратник» и «Беркут», а также вступление в ряды юнармейцев курсантов военно-патриотических объединений Архангельска и Пинежского района.

В 16:00 там же стартует всероссийская акция «Мы – граждане России», на которой из рук губернатора области Игоря Орлова и председателя областного Собрания Виктора Новожилов 14-летние граждане Российской Федерации получат паспорта.

Завершит работу площадки концерт ВИА «Зеркало».

Организаторами мероприятий выступает региональный центр «Патриот» при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.

ГАУ Архангельской области «Патриот»