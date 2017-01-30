Борьба с последствиями стихии требует мобилизации всех ресурсов

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов потребовал в кратчайшие сроки подготовить план действий в аварийной ситуации, который позволит оперативно мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привлечь их к борьбе с последствиями природной стихии.
— Снегопад, обрушившийся на областной центр на минувшей неделе, показал – уровень нашей способности к мобилизации всех ресурсов пока нельзя оценить положительно, – отметил глава Поморья в ходе еженедельного оперативного совещания.
Противодействовать различным сюрпризам, которые преподносит погода, вполне реально. Для этого требуется использовать все ресурсы, которыми располагает Архангельск – как муниципальные, так и частные. Координировать эти усилия можно в рамках специально разработанного плана действий.
— Этот документ необходимо облечь в форму нормативного акта, – подчеркнул Игорь Орлов.
Глава Архангельска Игорь Годзиш заверил, что проект документа будет оперативно подготовлен и представлен на рассмотрение в правительство Архангельской области.
Необходимость подготовки подобного нормативного акта поддержал и начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.