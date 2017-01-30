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Борьба с последствиями стихии требует мобилизации всех ресурсов

30 января 15:30 Безопасность

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов потребовал в кратчайшие сроки подготовить план действий в аварийной ситуации, который позволит оперативно мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привлечь их к борьбе с последствиями природной стихии.

— Снегопад, обрушившийся на областной центр на минувшей неделе, показал – уровень нашей способности к мобилизации всех ресурсов пока нельзя оценить положительно, – отметил глава Поморья в ходе еженедельного оперативного совещания.

Противодействовать различным сюрпризам, которые преподносит погода, вполне реально. Для этого требуется использовать все ресурсы, которыми располагает Архангельск – как муниципальные, так и частные. Координировать эти усилия можно в рамках специально разработанного плана действий.

— Этот документ необходимо облечь в форму нормативного акта, – подчеркнул Игорь Орлов.

Глава Архангельска Игорь Годзиш заверил, что проект документа будет оперативно подготовлен и представлен на рассмотрение в правительство Архангельской области.

Необходимость подготовки подобного нормативного акта поддержал и начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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