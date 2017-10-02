В Архангельске на чемпионате WorldSkills шесть команд сразятся в направлении «Интернет вещей»

Напомним, архангельский вуз присоединился к движению «WorldSkills Russia» в этом году. Отборочный этап межвузовского чемпионата WorldSkills пройдет в САФУ 25 и 26 октября по пяти компетенциям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей. Информацию в соцсетях о конкурсе ищите по хештегам: #WorldSkillsRussia, #WorldSkillsRussianarfu, #МолодыеПрофессионалы, #Межвуз2017, #САФУ.



Эксперт вузовского отборочного чемпионата по направлению «Интернет вещей» Алексей Леванов рассказал об актуальности конкурса и о перспективах развития интернета вещей в России и в мире.

— Интернет вещей или IoT (Internet of Thing) – концепция вычислительной сети, построенной на взаимодействии различных устройств друг с другом и с внешней средой. Сутью данной концепции является системная организация взаимодействия устройств, связанных через интернет. Из конкретных примеров можно привести такие направления развития «бытового» интернета вещей как «умный дом» или «умная теплица». Очень актуальным направлением на сегодняшний день является «умное производство», с помощью которого можно выстроить систему управления целым предприятием, – рассказал Алексей Леванов.

Эксперт отметил, что важным элементом интернета вещей является сервер автоматизации или «платформа интернета вещей». Многие крупные компании, такие как Siemens, Bosch, Intel, разрабатывают собственные платформы интернета вещей, которые, как правило, ориентированы на работу с собственными аппаратными комплексами. Но есть и универсальные решения, не привязанные к конкретному «железу». На сегодняшний день очень перспективной, многофункциональной, достаточно мощной и универсальной является платформа ThingWorx. Именно она используется на чемпионатах WorldSkills.

В отборочном чемпионате по компетенции «Интернет вещей» в САФУ примут участие шесть команд. В соответствии с конкурсным заданием команды будут разрабатывать автоматизированную систему мониторинга и управления на базе облачной платформы IoT ThingWorx. На выполнение заданий командам будет выделено два дня. Задания будут состоять из четырех модулей, каждый из которых будет оцениваться отдельно. Критериев оценивания – семь. Более подробно с ними можно ознакомиться на официальном сайте Worldskills.ru в техническом описании компетенции или в Конкурсном задании национального чемпионата.

— Чемпионат WorldSkils повысит интерес к актуальному направлению развития в промышленности и позволит выявить наиболее компетентных будущих специалистов в данной области, – подчеркнул Алексей Леванов.

Напомним, что победа на отборочном туре в САФУ открывает дорогу на межвузовские чемпионаты, а также даёт возможность войти в состав российской национальной сборной и представить страну на мировых первенствах.

Пресс-служба САФУ