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Архангельск присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

21 сентября 14:00 Спорт Архангельск

1 октября 2017 года в Архангельске на стадионе «Труд» пройдет Всероссийский день ходьбы. Это масштабное спортивно-массовое мероприятие проводится в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» по инициативе Олимпийского комитета России. 

В столице Поморья спортивный праздник состоится при поддержке общественной организации «Олимпийский совет Архангельской области» и агентства по спорту в лице регионального центра развития спорта «Водник» и регионального центра спортивной подготовки «Поморье». 

Проект направлен на популяризацию ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, пропаганду физической культуры и Всероссийский день ходьбы является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже более 20 лет. Ежегодно в нём участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.здорового образа жизни. 

Всем желающим, вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовки, предстоит пройти по стадиону «Труд» три километра.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы в Архангельске, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Олимпийскаястрана.рф.

Торжественная церемония открытия Всероссийского дня ходьбы состоится 1 октября в 15:00 на стадионе «Труд». Регистрация участников пройдёт с 14:00 до 15:00 на месте проведения мероприятия. 

Все участники праздника будут награждены дипломом Олимпийского комитета России, а самая спортивная семья – памятным призом.

Агентство по спорту Архангельской области

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